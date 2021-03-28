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(رابطة الدوريات الاوروبية)

قرار بشأن نظام جديد لدوري الأبطال الأربعاء المقبل

28 آذار / مارس 2021 08:14

قرار بشأن نظام جديد لدوري الأبطال الأربعاء المقبل
قرار بشأن نظام جديد لدوري الأبطال الأربعاء المقبل

سيتخذ الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الاربعاء المقبل قرارًا بشأن نظام جديد لمسابقة دوري الابطال يعتمده بدءا من العام 2024، وفق ما كشفته رابطة الدوريات الاوروبية الجمعة.

وقال السويدي لارس-كريستر أولسون رئيس الرابطة التي تضم دوريات محترفة من 30 دولة أوروبية، أمام الإعلام إن "ويفا" سيتخذ قراره "خلال اجتماع لجنته التنفيذية (الاربعاء) في 31 آذار".

وكشف أولسون أن "لجنة مسابقات الأندية" المكلفة تحديد تفاصيل التعديلات ستجتمع الثلاثاء.

ويشمل أحد التعديلات المحتملة زيادة عدد الأندية المشاركة من 32 إلى 36 وتغيير نظام دور المجموعات المعتمد حاليًا والذي يقسم الاندية الى ثماني مجموعات من أربعة فرق.

ووفقًا للنظام المقترح، تخوض الاندية "بطولة مصغرة" في مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق 10 مباريات بدلاً من الست حاليًا.

ومن المتوقع أن يُمنح أحد المقاعد الاربعة الجديدة الى الدوري الفرنسي، فيما ستكون إحدى النقاط الرئيسية الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثلاثة الأخرى.

وتفضّل رابطة الاندية الاوروبية منح المقاعد الجديدة الى أبطال من دوريات أخرى، بينما هناك أيضًا توجّه لمنحها لأندية وفقًا لتصنيفها في الاتحاد القاري، والذي من شأنه أن يفضل الأندية التي تملك تاريخًا في أوروبا ولكنها تعاني محليًا.

قال جاكو سوارت أحد المسؤولين في الرابطة إن الهيئة اقترحت حلا وسطا من شأنه خفض عدد مباريات الدور الاول لكل فريق إلى ثمانية بدلا من العشر المقترحة.

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