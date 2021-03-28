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نقابة الأطباء في الضفة: العمل في المستشفيات بالمناوبين فقط

28 آذار / مارس 2021 08:23

رام الله - الرأي:

قررت نقابة الأطباء في الضفة المحتلة، مساء أمس السبت، أن يكون العمل في المستشفيات بما فيها كورونا، سيكون بالمناوبين فقط، وذلك لتقديم الخدمة للمرضى الموجودين داخل الأقسام حتى إخلائها.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن أقسام الطوارئ وأقسام غسيل الكلى والسرطان أيضاً تعمل بالحد الأدنى، وللحالات الطارئة فقط وإنقاذ الحياة.

وأشار البيان إلى أن أقسام الولادة للحالات الطارئة جداً، والتي لا يمكن نقلها إلى مستشفيات أخرى.

وقررت النقابة، وقف العمل بالرعاية الصحية، ومباني الوزارة بشكل عام، ودون أي استثناء، بما يشمل المدراء والمدراء العامون.

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