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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2789) الخميس 28/3/2021

28 آذار / مارس 2021 09:34

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2789)  الخميس 28/3/2021

 

أخبار فلسطينية

نسبة الاصابات 27%...غزة : أكثر من 850 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يوم واحد

 

  • صحة غزة: زيادة بعدد الإصابات والحالات الخطيرة.. وتوجه لإغلاق يومي الجمعة والسبت
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مشعل: حماس تعمل وفق ثلاثة مسارات بشأن ملف الأسرى

 

  • وزارة الصحة تدعو الأطباء للعودة إلى أماكن عملهم التزاما بالواجب الوطني
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زيادة بعدد الإصابات والحالات الخطيرة بغزة وتوجه لإغلاق يومي الجمعة والسبت

 

 

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  • أونروا: لم نتلق تأكيدات رسمية مباشرة من واشنطن بعودة تبرعاتها

 

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جريدة  فلسطين

مع بدء الحظر الليلي.. ماذا قالت وزارة الداخلية بغزة؟

 

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عدد المستوطنين في الضفة ارتفع 222% منذ عام 2000

 

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حماس تعلن تفاصيل 33 نقطة مواجهة بالضفة

 

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جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد خالد نوفل في راس كركر

 

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بالفيديو كتائب القسام: عملياتنا أربكت العدو وزرعت الرعب فيه

 

 

 

القدس

  • الاسير أيمن الشرباتي "المواطن" يدخل عامه الـ24 في سجون الاحتلال
  • الشرطة الإسرائيلية تعتقل 149 عاملًا فلسطينيًا
  • هيئة مكافحة الفساد: لا صحة لما ورد من تلقي موظفي الهيئة لقاح "فايزر"
  • وزارة الصحة تدعو الأطباء للعودة إلى أماكن عملهم التزاما بالواجب الوطني
  • زيادة بعدد الإصابات والحالات الخطيرة بغزة وتوجه لإغلاق يومي الجمعة والسبت
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صحيفة الأيام

 

 صحيفة الحياة الجديدة

 

وكالة الرأي

 

وكالة سما

وكالة صفابالصور وقفة شموع بغزة تدعو السعودية للإفراج عن الخضري

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نقابة الأطباء توقف العمل في مرافق وزارة الصحة اليوم

 

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حماس تنعى أحد قادتها البارزين في غزة د. يوسف فرحات

 

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الصحة برام الله تهدد بمساءلة الأطباء المضربين

 

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تقرير عدنان أبو تبانة.. 56 سنةً من العلم والنضال

 

 

وكالة فلسطين اليوم

قطاع غزة يسجل 857 إصابة بفيروس كورونا

 

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كحيل: هناك خطة في حال لم يوافق الاحتلال على اجراء الانتخابات بالقدس

 

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القائد النخالة يعزي حماس بوفاة ثلاثة من قادتها

 

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بالصور رسميا : تسجيل قائمة (طفح الكيل) لدى لجنة الانتخابات

 

 


عرب  48

 

وكالة وفا

 

 

حدث في مثل هذا اليوم

28 آذار (مارس)

  • 2001م عملية استشهادية بالقرب من محطة وقود قلقيلية، نفذها فادي عطا الله عامر من قلقيلية، مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 آخرين، وقد تبنت العملية حركة المقاومة الإسلامية حماس.
  • 1994م وحدة كوماندوز إسرائيلية تغتال ستة من العناصر البارزة في خلايا "صقور فتح" التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في قطاع غزة.
  • 1993م المقاومة الفلسطينية تشنّ ثلاث هجمات مسلحة على أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة تؤدي إلى مقتل مستوطن وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين.
  • 1988م وقوع عملية ديمونة في صحراء النقب (المفاعل النووي في ديمونة).
  • 1978م وفاة وديع حداد أحد القادة المؤسسين لحركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولد في صفد ودرس في كلية الطب بالجامعة الأمريكية.
  • 1948م وصول ثلاثة عشر عربة مصفحة نصف مجنزرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عصابات الهاغاناه، وذلك جزء من صفقة تشمل خمسين مصفحة. وبريطانيا لم تحرك ساكنا، وهي الدولة التي أعلنت أن مسؤولية الأمن في فلسطين مسئولتها حتى انسحاب آخر جندي بريطاني من البلاد في 15/5/1948
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