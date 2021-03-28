النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2789) الخميس 28/3/2021
أخبار فلسطينية
- اشتية يرحب بعودة المساعدة الأمريكية ويصفها بـ “خطوة في الاتجاه الصحيح” وفتح ترحب…
- فلسطين.. “فتح” تسجل الثلاثاء قائمتها للانتخابات التشريعية
- فتح تؤجل إقرار قائمتها الانتخابية حتى الأحد وعباس يرحب بدعوة الرباعية الدولية لاستئناف…
- حماس تعلن تفاصيل 33 نقطة مواجهة بالضفة
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نسبة الاصابات 27%...غزة : أكثر من 850 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يوم واحد
مشعل: حماس تعمل وفق ثلاثة مسارات بشأن ملف الأسرى
- وزارة الصحة تدعو الأطباء للعودة إلى أماكن عملهم التزاما بالواجب الوطني
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زيادة بعدد الإصابات والحالات الخطيرة بغزة وتوجه لإغلاق يومي الجمعة والسبت
أخبار إسرائيلية
- محاولات نتنياهو استقطاب أحزاب معارضة تصطدم برفض
- إسرائيل تتوقع هجمات ضدها يشنها "داعش" من سيناء
- بسبب نتائج الانتخابات: قياديون في الليكود ينتقدون نتنياهو بشدة
- ساعر وبينيت يتصدّران محاولات تشكيل حكومة بديلة
- لمصادقة على فتح معبر طابا: 300 مسافر يوميًا فقط
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اخبار دولية
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الصحف العربية
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- عائلة الخضري في غزة تنظم وقفة لمطالبة السعودية بالإفراج عن نجليها- (صور)
- فلسطين.. “فتح” تسجل الثلاثاء قائمتها للانتخابات التشريعية
- فتح تؤجل إقرار قائمتها الانتخابية حتى الأحد وعباس يرحب بدعوة الرباعية الدولية لاستئناف…
- مواجهات وإصابات في مناطق التماس والاحتلال يعتقل ثلاثة قياديين من حماس
- إعادة فرض الإغلاق على الضفة يومي الإجازة لمواجهة كورونا… وعدد الإصابات في غزة…
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- مئات المواطنين العرب يتظاهرون ضد الجريمة في مدينة أم الفحم
- اشتية يرحب بعودة المساعدة الأمريكية ويصفها بـ “خطوة في الاتجاه الصحيح” وفتح ترحب…
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الشرق الأوسط
- عباس يدعو لمؤتمر سلام في «أسرع وقت ممكن»
- قطاع غزة يفرض إغلاقاً ليلياً
- محاولات نتنياهو استقطاب أحزاب معارضة تصطدم برفض
الأخبار اللبنانية
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- كيف حاول البريطانيون إغلاق قناة السويس بالسفن التجارية؟
الشروق المصرية
الاهرام المصرية
- أونروا: لم نتلق تأكيدات رسمية مباشرة من واشنطن بعودة تبرعاتها
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- حادثة قناة السويس تهدد بأزمة في "ورق المراحيض" لهذا السبب
- وسائل إعلام مصرية: السفينة العالقة في قناة السويس بدأت تتحرك وتشغل ماكيناتها
- اعتباراً من مطلع رمضان.. الحج السعودية تلزم مقدمي الخدمة والمحلات بالتحصين أو فحص PCR
- إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة بالضفة الغربية
- فلسطين تطالب بتحويل الرفض الدولي لضغط حقيقي على إسرائيل
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
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- كتائب القسام تكشف عن آلية "العمل المشترك خلال 15 عاماً"
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مع بدء الحظر الليلي.. ماذا قالت وزارة الداخلية بغزة؟
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حماس تعلن تفاصيل 33 نقطة مواجهة بالضفة
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بالفيديو كتائب القسام: عملياتنا أربكت العدو وزرعت الرعب فيه
القدس
- الاسير أيمن الشرباتي "المواطن" يدخل عامه الـ24 في سجون الاحتلال
- الشرطة الإسرائيلية تعتقل 149 عاملًا فلسطينيًا
- هيئة مكافحة الفساد: لا صحة لما ورد من تلقي موظفي الهيئة لقاح "فايزر"
- وزارة الصحة تدعو الأطباء للعودة إلى أماكن عملهم التزاما بالواجب الوطني
- زيادة بعدد الإصابات والحالات الخطيرة بغزة وتوجه لإغلاق يومي الجمعة والسبت
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صحيفة الأيام
- »"كورونا": 23 وفاة و1319 إصابة.. 125 ألف جرعة لقاح تصل البلاد خلال أيام
- »مؤشرات خطيرة على الوضع الوبائي في قطاع غزة
- »قناة إسرائيلية تكشف عن عملية سرية لسرقة وثائق فلسطينية في رام الله
- »عشرات الإصابات خلال قمع مسيرة في كفر قدوم والمستوطنون يعتدون على كفر...
- »منافسو وخصوم نتنياهو يكثفون تحركاتهم لشطب فرصه في تشكيل الحكومة الجديدة
- »قائمة "عائلية" تعتزم المشاركة بانتخابات "التشريعي"
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- »فيلم "200 متر".. الواقع أكثر فنتازية على أرض فلسطين!
صحيفة الحياة الجديدة
- الاحتلال يعتقل شابا ويعتدي عليه قرب باب الحديد أحد أبواب الأقصى
- الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بـ"الأقصى"
- مخابرات الاحتلال تسلم خطيب الأقصى قرارا يمنعه من السفر
- 49 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"
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- غزة... وفاة طبيب بعد ١٠ أيام من تلقيه لقاح "كورونا"
- بيت لحم: تجهيز طاقم من الخدمات الطبية العسكرية لاستئناف فحوصات فيروس كورونا
وكالة الرأي
- الاحتلال يعتقل شابًا بعد الاعتداء عليه قرب الأقصى
- صور بدء سريان الإغلاق الليلي الكامل في قطاع غزة
- الأسير المريض أبو ريان يعلق إضرابه عن الطعام
- نقابة الأطباء بالضفة: العمل في المستشفيات بالمناوبين فقط
- مشعل: حماس تعمل وفق ثلاثة مسارات بشأن ملف الأسرى
وكالة سما
- وزيرة الصحة: تحسن طفيف بالحالة الوبائية بالمحافظات الشمالية في فلسطين
- نسبة الاصابات 27%...غزة : أكثر من 850 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يوم واحد
- صحة غزة: زيادة بعدد الإصابات والحالات الخطيرة.. وتوجه لإغلاق يومي الجمعة والسبت
- الواقع يدق ناقوس الخطر"... شاهد: بدء سريان الإغلاق الليلي بكافة محافظات قطاع غزة
- التعليم بغزة تتحدث عن العملية التعليمية وامتحانات الثانوية العامة: نعمل وفق مجموعة من المحاور
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- شركة الكهرباء تحذّر من محاولة لـ"تصيّد" عملائها
- إسرائيل تتوقع هجمات ضدها يشنها "داعش" من سيناء
- بسبب نتائج الانتخابات: قياديون في الليكود ينتقدون نتنياهو بشدة
- ساعر وبينيت يتصدّران محاولات تشكيل حكومة بديلة
- لمصادقة على فتح معبر طابا: 300 مسافر يوميًا فقط
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وكالة وفا
- "كورونا" عالميا: نحو مليونين و790 ألف وفاة والإصابات تتخطى ع ...
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حدث في مثل هذا اليوم
28 آذار (مارس)
- 2001م عملية استشهادية بالقرب من محطة وقود قلقيلية، نفذها فادي عطا الله عامر من قلقيلية، مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 آخرين، وقد تبنت العملية حركة المقاومة الإسلامية حماس.
- 1994م وحدة كوماندوز إسرائيلية تغتال ستة من العناصر البارزة في خلايا "صقور فتح" التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في قطاع غزة.
- 1993م المقاومة الفلسطينية تشنّ ثلاث هجمات مسلحة على أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة تؤدي إلى مقتل مستوطن وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين.
- 1988م وقوع عملية ديمونة في صحراء النقب (المفاعل النووي في ديمونة).
- 1978م وفاة وديع حداد أحد القادة المؤسسين لحركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولد في صفد ودرس في كلية الطب بالجامعة الأمريكية.
- 1948م وصول ثلاثة عشر عربة مصفحة نصف مجنزرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عصابات الهاغاناه، وذلك جزء من صفقة تشمل خمسين مصفحة. وبريطانيا لم تحرك ساكنا، وهي الدولة التي أعلنت أن مسؤولية الأمن في فلسطين مسئولتها حتى انسحاب آخر جندي بريطاني من البلاد في 15/5/1948