النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2789) الخميس 28/3/2021

أخبار فلسطينية

نسبة الاصابات 27%...غزة : أكثر من 850 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يوم واحد

مشعل: حماس تعمل وفق ثلاثة مسارات بشأن ملف الأسرى

وزارة الصحة تدعو الأطباء للعودة إلى أماكن عملهم التزاما بالواجب الوطني



زيادة بعدد الإصابات والحالات الخطيرة بغزة وتوجه لإغلاق يومي الجمعة والسبت

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أونروا: لم نتلق تأكيدات رسمية مباشرة من واشنطن بعودة تبرعاتها

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جريدة فلسطين

مع بدء الحظر الليلي.. ماذا قالت وزارة الداخلية بغزة؟

عدد المستوطنين في الضفة ارتفع 222% منذ عام 2000

حماس تعلن تفاصيل 33 نقطة مواجهة بالضفة

جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد خالد نوفل في راس كركر

بالفيديو كتائب القسام: عملياتنا أربكت العدو وزرعت الرعب فيه

القدس

الاسير أيمن الشرباتي "المواطن" يدخل عامه الـ24 في سجون الاحتلال

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 149 عاملًا فلسطينيًا

هيئة مكافحة الفساد: لا صحة لما ورد من تلقي موظفي الهيئة لقاح "فايزر"

وزارة الصحة تدعو الأطباء للعودة إلى أماكن عملهم التزاما بالواجب الوطني

زيادة بعدد الإصابات والحالات الخطيرة بغزة وتوجه لإغلاق يومي الجمعة والسبت



صحيفة الأيام

صحيفة الحياة الجديدة

وكالة الرأي

وكالة سما

وكالة صفا بالصور وقفة شموع بغزة تدعو السعودية للإفراج عن الخضري

نقابة الأطباء توقف العمل في مرافق وزارة الصحة اليوم

حماس تنعى أحد قادتها البارزين في غزة د. يوسف فرحات

بالصور بدء سريان الإغلاق الليلي بقطاع غزة

بالصور وقفة شموع بغزة تدعو السعودية للإفراج عن الخضري

الصحة برام الله تهدد بمساءلة الأطباء المضربين

تقرير عدنان أبو تبانة.. 56 سنةً من العلم والنضال

وكالة فلسطين اليوم

قطاع غزة يسجل 857 إصابة بفيروس كورونا

كحيل: هناك خطة في حال لم يوافق الاحتلال على اجراء الانتخابات بالقدس

القائد النخالة يعزي حماس بوفاة ثلاثة من قادتها

بالصور رسميا : تسجيل قائمة (طفح الكيل) لدى لجنة الانتخابات



عرب 48

وكالة وفا

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28 آذار (مارس)