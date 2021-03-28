الحكم المحلي يؤكد على دعم البنية التحتية الرياضية

غزة- الرأي

أكد مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، أنه سيتم توجيه البلديات لتقديم المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، ضمن المشاريع الممولة والمنح الدولية لتطوير قطاعات الخدمة للمجتمع الفلسطيني.

وجاء تأكيد الوزير الصالح خلال لقاءه مع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقام هنية بإطلاع وزير الحكم المحلي، على أبرز المشاريع التي ينفذها المجلس الأعلى لإنشاء وتطوير الملاعب والصالات الرياضية في محافظات غزة.

وأكد هنية خلال لقاءه بالوزير الصالح على أهمية النشاط الرياضي لاحتضان الشباب وطاقاتهم، وتوفير المنشٱت والمرافق التي تستوعب البطولات والأنشطة الرياضية.

وتناول دور البلديات وما تقدمه الدول المانحة من تمويل لبرامج تطوير المرافق الرياضية، وقال إن البلديات لديها مساحة لتقديم مشاريع لتطوير هذه المرافق من خلال صندوق إقراض البلديات والتمويل من الدول المانحة.

كما تطرق لنجاح التوافق الرياضي، وتقديم نموذج وطني في العمل الوحدوي وتجاوز الانقسام.

وأشاد الوزير مجدي الصالح بجهود المجلس الأعلى وما يقدمه من برامج لتطوير الرياضة، وأشار إلى أن الرياضة تحظى باهتمام ومشاركة واسعة لدى فئات الشباب الفلسطيني.