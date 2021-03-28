مدرسة بدير البلح تعزز تعاونها مع مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة

الوسطى- الرأي

استقبلت مدرسة دير البلح الأساسية المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، وفداً من مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة، بهدف دمج الطلاب ذوي الاعاقة في المجتمع ولتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية.،

وضم الوفد مجموعة من طلاب المدرسة والمعلمين آية أبو عيشة وأمل أبو قمر وحسن أبو عامر وراوية أبو الكاس، وكان في استقبال الوفد مديرة المدرسة ايمان أبو سويرح ونائبتها سلام كساب ومجموعة من طلاب المدرسة.

ورحبت مديرة المدرسة ايمان أبو سويرح، بالوفد وتحدثت عن أهمية التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات التعليمية وخاصة مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة وما تقدمه من برامج تخدم فئة كبيرة من أطفالنا من ذوي الإعاقة.

وأوضحت أبو سويرح ان مدرستها وبتوجيهات من مديرية التربية والتعليم بالوسطى تفتح أبوابها لكافة الجهات والمؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وصحية للطلبة.



وفد مدرسة جسور الأمل نقل شكر إدارة المدرسة والوكيلة مروة أبو عيشة لأسرة مدرسة دير البلح المشتركة على الاستقبال والتعاون المستمر بما يخدم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدم الوفد شرحاً عن طبيعة عمل المدرسة والبرامج التي تقدمها والفئات التي تخدمها المدرسة، وأضاف الوفد بأن الهدف من الزيارة هو تعزيز دور الاطفال ذوي الاعاقة في المجتمع ودمجهم الطلاب مع أقرانهم في المدارس الحكومية وتعزيز دورهم الفاعل في المجتمع فضلا عن تقوية وبناء شخصيتهم.



وشمل برنامج الزيارة الاطمئنان على طالب مدرسة جسور الأمل السابق محمود خطاب الذي دُمج في مدرسة دير البلح الأساسية المشتركة العام الماضي، إضافة لعرض مجموعة من مواهب طلاب المدرسة، وفي نهاية الزيارة قام طلاب مدرسة جسور الامل توزيع هدايا على طلاب المدرسة وأمهاتهم بمناسبة يوم الأم.

