"الشباب والثقافة" تعلن معايير الترشح لجائزة المركز الثقافي المثالي

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، عن المعايير والشروط الواجب توافرها للترشح للنسخة السابعة من جائزة المركز الثقافي المثالي للعام 2021.



وأوضح مدير عام العمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة أن المسابقة تهدف إلى تحقيق التنمية الثقافية الوطنية في مؤسسات المجتمع المدني، والارتقاء بمستوى الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تقدمها المؤسسات والمراكز الثقافية، ورفع مستوى التنافس والإبداع فيما بينها، بما يخدم المشهد الثقافي الفلسطيني.



وأشار إلى أن المشاركة في المسابقة ستكون متاحة أمام كافة المؤسسات والمراكز الثقافية العاملة في القطاع غزة، من خلال تقديم تقارير مفصلة حول أنشطتها وفعالياتها الثقافية مدعمة بالصور، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن المسابقة وبدء استقبال طلبات المشاركة.



وكشف أبو وطفة عن معايير وشروط الترشح للجائزة أبرزها، عدد ونوعية الدورات، الندوات، ورش العمل، اللقاءات، الأمسيات الثقافية، المعارض في المجالات الثقافية المختلفة، وعدد الأنشطة الثقافية المنفذة بالشراكة مع الهيئة والمراكز الثقافية الأخرى، وعدد الأنشطة الثقافية المنفذة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد ونوعية المبادرات الثقافية التي نفذها المركز، ومدى سعي المركز لتدريب وتطوير قدرات العاملين فيه، ومخرجات وتوصيات اجتماعات مجلس إدارة المركز، وعدد المستفيدين من خدمات وأنشطة المركز في المجالات الثقافية ومستوى رضاهم عن تلك الخدمات، وعدد الجوائز وشهادات التقدير والتكريم الحاصل عليها المركز خلال العام الحالي، والتقارير والسجلات الإدارية والمالية للمركز، ومدى ملائمة وترتيب وتنظيم مقر المركز للعمل.



يذكر أن الهيئة اختتمت مطلع العام الحالي النسخة السادسة من المسابقة وفاز مركز وطن للثقافة والفنون بالمركز الأول، وحصل مركز غزة للثقافة والفنون على المركز الثاني، بينما حصلت جمعية إبداعات شابة على المركز الثالث.

