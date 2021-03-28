وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الوضع الوبائي خطير للغاية وقد نلجأ لإجراءات قاسية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يطلق مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية تنمية القوى البشرية تعقد يوماً تعريفياً لخريجي الصيدلة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية"و "مؤسسة التعاون" يبحثان التعاون لتطوير المنشآت الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعلن معايير الترشح لجائزة المركز الثقافي المثالي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بدير البلح تعزز تعاونها مع مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية غزة: حالة وفاة و857 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة الإطفـاء والإنقـاذ بالدفاع المدني "العمود الفقري" الناظم لعمليات حماية المواطن وكالة الرأي الفلسطينية دعوات يهودية لاقتحام واسع للأقصى بعيد "الفصح" اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: انخفاض طفيف على أعداد الإصابات بكورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

"هنية"و "مؤسسة التعاون" يبحثان التعاون لتطوير المنشآت الرياضية

28 آذار / مارس 2021 10:41

"هنية"و "مؤسسة التعاون" يبحثان التعاون لتطوير المنشآت الرياضية

غزة- الرأي

أشاد  فادي الهندي مدير عام مؤسسة التعاون في غزة، بما يقدمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة من برامج نوعية لتطوير المنشآت الرياضية، والحفاظ على استقرار النشاط الرياضي، وذلك خلال زيارة الهندي لمقر المجلس الأعلى ولقاءه مع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى.


وقدم عبد السلام هنية شرحا عن أهم البرامج التي يقدمها المجلس الأعلى في تطوير البنية التحتية الرياضية، والحصول على ثقة الجهات المانحة في تمويل العديد من المشاريع الحيوية للقطاع الرياضي.

وقال هنية:" نجحنا في إعادة إعمار استاد فلسطين بما يقارب مليوني دولار، ونفذنا برامج تطوير للمرافق الرياضية في الأندية والصالات، منها أضخم صالة لبناء الأجسام واللياقة البدنية في مجمع فلسطين الرياضي، وخلال فترة قريبة سيتم افتتاح عدة مشاريع لتطوير صالات ومرافق رياضية تابعة للمجلس الأعلى".


 واصطحب هنية الهندي في جولة على مرافق مجمع فلسطين الرياضي، وتم التعرف على الخدمات التي يقدمها الاستاد وقاعات الراحل عزمي نصار للتدريب، ومعهد إعداد القادة الرياضيين، وصالة بناء الأجسام واللياقة البدنية، وصالة سعد صايل.

 
وعبر  الهندي عن إعجابه بما يقدمه المجلس الأعلى من خدمات كبيرة للشباب والرياضيين، وأكد أهمية مواصلة البناء والتطوير ووعد بالتعاون مع المجلس الأعلى لتطوير المزيد من المرافق الرياضية في محافظات غزة.

165707468_145266524165025_5385930713499312153_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عملية جراحية معقدة تنقذ عين مريض في مستشفيات الخدمة العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟