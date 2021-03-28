"هنية"و "مؤسسة التعاون" يبحثان التعاون لتطوير المنشآت الرياضية

غزة- الرأي

أشاد فادي الهندي مدير عام مؤسسة التعاون في غزة، بما يقدمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة من برامج نوعية لتطوير المنشآت الرياضية، والحفاظ على استقرار النشاط الرياضي، وذلك خلال زيارة الهندي لمقر المجلس الأعلى ولقاءه مع عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى.



وقدم عبد السلام هنية شرحا عن أهم البرامج التي يقدمها المجلس الأعلى في تطوير البنية التحتية الرياضية، والحصول على ثقة الجهات المانحة في تمويل العديد من المشاريع الحيوية للقطاع الرياضي.

وقال هنية:" نجحنا في إعادة إعمار استاد فلسطين بما يقارب مليوني دولار، ونفذنا برامج تطوير للمرافق الرياضية في الأندية والصالات، منها أضخم صالة لبناء الأجسام واللياقة البدنية في مجمع فلسطين الرياضي، وخلال فترة قريبة سيتم افتتاح عدة مشاريع لتطوير صالات ومرافق رياضية تابعة للمجلس الأعلى".



واصطحب هنية الهندي في جولة على مرافق مجمع فلسطين الرياضي، وتم التعرف على الخدمات التي يقدمها الاستاد وقاعات الراحل عزمي نصار للتدريب، ومعهد إعداد القادة الرياضيين، وصالة بناء الأجسام واللياقة البدنية، وصالة سعد صايل.



وعبر الهندي عن إعجابه بما يقدمه المجلس الأعلى من خدمات كبيرة للشباب والرياضيين، وأكد أهمية مواصلة البناء والتطوير ووعد بالتعاون مع المجلس الأعلى لتطوير المزيد من المرافق الرياضية في محافظات غزة.