تنمية القوى البشرية تعقد يوماً تعريفياً لخريجي الصيدلة

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية يوما تعريفيا لخريجي الصيدلة ضمن برنامج التدريب الالزامي.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية قدمتها د.إيمان داوود رئيس شعبة الصيدلة متحدثة ان الهدف من عقد البرنامج التدريبي هو إكساب الخريجين المهارات العملية اللازمة للحصول على رخصة مزاولة المهنة والتي تشمل مهارات عملية وسلوكية وإدارية بحيث تؤهل الخريجين وتمكنهم من مزاولة المهنة في ميدان العمل، وأضافت ان مشروع التدقيق السريري هو ضمن شروط إتمام التدريب الالزامي للحصول على إجازة مزاولة الصيدلة.

من جهته دعا د.علاء حلس مدير صيدلة المستشفيات الخريجين الصيادلة الى ضرورة الاستفادة من فترة التدريب في المراكز الحكومية كونها فرصة ذهبية لصقل المهارات العملية والعلمية ولن تكون متاحة في أماكن أخرى.

بدوره قدم د.خالد ابوالعيش مشرف مشروع التدقيق السريري للصيادلة في الوزارة ،عن مفهوم التدقيق السريري لتحقيق تطبيق المبادئ الصحيحة للممارسة المهنية السليمة وأحد أدوات البحث العلمي.