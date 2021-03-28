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مستشفى الرنتيسي يعقد محاضرة بعنوان "الحدث الطبي الجسيم"

28 آذار / مارس 2021 11:41

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غزة- الرأي

عقدت لجنة متابعة الحدث الطبي الجسيم بمستشفى الرنتيسي محاضرة بعنوان Sentinel Event " الحدث الطبي الجسيم " .

حيث  ألقاها مشرف الأقسام الداخلية الحكيم على أبو صفية، وذلك تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة من ضرورة الإبلاغ عن وقوع أي حدث غير اعتيادي خارج عن السياق الطبيعي للمرض يؤدي إلى الوفاة، أو الإصابة الجسدية التي تؤدي لفقدان أحد الوظائف الحيوية أو فقدان عضو من أعضاء الجسم أو الإصابة النفسية، أو الضرر المؤقت الشديد لمريض أو عدد من المرضى.

وتطرق أبو صفية خلال المحاضرة للحديث عن السياسة وتعريف الحدث الطبي الجسيم وتعريف للضرر المؤقت الشديد، والهدف من السياسة، مشيرا إلى أن السياسة تبين أنواع الحدث الطبي الجسيم، وآلية الإبلاغ عن الحدث ونموذج الإبلاغ عن حدث جسيم داخل المؤسسة ونموذج إجراءات التعامل مع الحدث الجسيم.

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