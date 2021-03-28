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بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي و الرابطة الاسلامية

تعليم شرق غزة تطلق حملة "أمنك بهمنا "

28 آذار / مارس 2021 11:51

تعليم شرق غزة تطلق حملة "أمنك بهمنا "
تعليم شرق غزة تطلق حملة

غزة- الرأي

أطلقت مديرية التربية والتعليم شرق غزة وبالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي و الرابطة الاسلامية حملة "أمنك بهمنا " و تهدف الحملة التي تستهدف طلبة الصفوف من " العاشر -الثاني عشر" .

وتهدف الي تزويد المعلمين و الطلبة بالمعلومات و النصائح اللازمة لمواجهة المخاطر و التهديدات الأمنية المختلفة و تعزيز الشعور بالمسؤولية و الحرص تجاه المجتمع بالاضافة الي تنمية الحس الوطني و تعزيز الثوابت الوطنية في نفوس الطلبة.


وحضر انطلاق الحملة بمركز التدريب شرق غزة د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بالمديرية ، وسام خليفة رئيس قسم الأنشطة التربوية ، ايمن نصر الله رئيس قسم الارشاد التربوي ، أيمن شابط مشرف النشاط الكشفي بالمديرية ، المقدم هاني الكحلوت مدير التوجيه السياسي بمحافظة غزة ووفد مرافق له الي جانب وفد من الرابطة الاسلامية ضم جلال بصل مسؤول ملف المدارس في قطاع غزة و أخرين بالاضافة الي عدد من معلمي التكنولوجيا و المرشدين التربويين و أولياء الأمور.


و رحب د. الشيخ خليل بالحضور كلاً باسمه ولقبه موضحاً أن الحملة تهدف الى تعزيز الوعي لدى طلابنا وجعلهم أكثر وعياً بما يحيط بهم من تهديدات ومخاطر من مواقع التواصل الاجتماعي ومن خطر السقوط الأمني وطرق التعامل معها.


بدوره أوضح المقدم الكحلوت أن هذه الحملة وقائية علاجية نحرص من خلالها على تحقيق الهدف المنشود وهو نشر الوعي بين طلابنا، مشيراً إلى حرصهم علي نشر الوعي الأمني بين الطلبة و تنمية الحس الأمني و تعزيز السلوك الايجابي بين أوساط الطلبة لاعداد جيل طلابي واع و محصن أمنياً .


الي ذلك بين شابط أن الحملة تتضمن تنفيذ ورش عمل لاعداد فريق مساند داخل المدارس مكون من معلمي التكنولوجيا و المرشدين التربويين و أولياء الأمور بالاضافة الي تنفيذ زيارات ميدانية و أنشطة داخل المدارس منوها أن الحملة تتناول العديد من المحاور منها : أمن المعلومات و كيفية استخدام الانترنت الأمن _ التأطير الوطني في الثوابت الوطنية - فن التعامل مع الأخرين
 

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