مدرسة الزهراء الثانوية تنظم لقاءً أدبياً دعماً لمنهاج الثانوية العامة

غزة- الرأي

نظمت مدرسة الزهراء الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم شرق غزة لقاءً أدبياً دعماً لمنهاج الثانوية العامة في مادة اللغة العربية .

وأشرفت على هذا اللقاء ونظمته أ. تغريد أبو شريف معلمة اللغة العربية الذي يربط بين قصة البومة في غرفة بعيدة.

للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني والواقع الحالى.

وحاضر في اللقاء د.ناصر اليافاوي المشرف التربوي في مديرية الوسطي ،والكاتب والمحلل السياسي.

وشارك في الحضور أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ، أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية ، أ.فايدة الآسى مديرة المدرسة وعدد من المشرفين التربويين.

وأوضحت أ. ابو شريف أن هذا اللقاء جاء لتبصير طالباتنا بواقع النكبة والتشريد واللجوء، مبينةً أنها لامست نقص في المعلومات التاريخية لذلك لجئت لهذا اللقاء.

بدوره أوضح أ. عطا الله أن هذه الندوة عززت أواصر التعاون بين مديريتي شرق غزة والوسطى، مشيراً إلى أن الندوة لها الدور في تعزيز الانتماء الوطني لدي الطالبات.

من جانبه قدم د. اليافي معلومات قيمه عن النكبة وتاريخ المقاومة الحافل بالصمود ، مستعرضاً في حديثه العديد من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في العديد من القري والمدن الفلسطينية.

وأجاب د. اليافوي على العديد من تساؤلات الطالبات ومداخلاتهم ، داعيهن لقراءة التاريخ لأنه السبيل لمعرفة الحقيقة وتوعيتهن بماضي فلسطين المشرف.

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