مركز إصلاح وتأهيل خانيونس ينظم يومًا ترفيهيًا للنزلاء

خان يونس- الرأي

نظم قسم الارشاد والرعاية الاجتماعية في مركز إصلاح وتأهيل خانيونس "أصداء"، وبالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي يومًا ترفيهيًا للنزلاء.

وشمل اليوم الترفيهي على مسابقات ثقافية ومواعظ دينية، والألعاب البهلوانية وحركات الخفة والعروض التنشيطية واللعب مع الدُمى، وتوزيع هدايا وجوائز على النزلاء الفائزين في المسابقات.

ويهدف النشاط الترفيهي للترويح عن النزلاء وتعزيز الجانب الإيجابي في حياتهم، وكسر الجمود والأجواء الروتينية التي يعيشونها يوميًا.

من جانبهم، عبَّر النزلاء عن رضاهم وفرحتهم الكبيرة بهذا اليوم الترفيهي، مؤكدين على أثرها الكبير في التخفيف عنهم، لا سيما بأنها تأتي في إطار إصلاحهم وتأهيلهم.