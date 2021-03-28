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الأوقاف تنعى الشيخ فرحات مدير عام الوعظ والإرشاد

28 آذار / مارس 2021 12:43

الأوقاف تنعى الشيخ فرحات مدير عام الوعظ والإرشاد
الأوقاف تنعى الشيخ فرحات مدير عام الوعظ والإرشاد

غزة- الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، العالم الجليل الشيخ د. يوسف علي فرحات، مدير عام الوعظ والإرشاد ووحدة القدس بالأوقاف، والذي وافته المنية فجر اليوم الأحد في مخيم النصيرات بعد رحلة طويلة قضاها في خدمة الدعوة إلى الله تعالى.

 

وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته وشعبنا الفلسطيني والأمة الإسلامية جمعاء، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

 

يُذكر أن الشيخ يوسف فرحات من مواليد عام 1962م، عمل مديرًا لأوقاف المحافظة الوسطى، ومديرًا عامًا للوعظ والإرشاد، ومديرًا عامًا لوحدة القدس والمخطوطات بوزارة الأوقاف، وترأس عديد اللجان والمهام فيها.

 

والشيخ يوسف علي فرحات حافظ لكتاب الله منذ أربعين سنة، وهو أسير محرر من سجون الاحتلال، حصل على الدكتوراه في علوم الحديث، وهو من علماء الحديث ومؤسس المدرسة الحديثية، وهو إمامًا وخطيبًا مفوهًا.

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