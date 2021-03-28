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وبحضور مدير عام وزارة الخارجية

النائب العام يبحث التعاون مع مؤسسات العدالة الخارجية

28 آذار / مارس 2021 12:50

النائب العام ومدير عام وزارة الخارجية يبحثان التعاون مع مؤسسات العدالة الخارجية
النائب العام ومدير عام وزارة الخارجية يبحثان التعاون مع مؤسسات العدالة الخارجية

غزة- الرأي

بحث النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، مع مدير عام وزارة الخارجية المستشار محمود المدهون آليات التشبيك والتعاون الدولي والأقليمي مع مؤسسات العدالة الخارجية،  وفق رؤية وتطلعات النيابة العامة للنهوض وتطوير مرافق العدالة واقامة المشاريع التنموية، ورفع كفاءات ومهارات اعضاء النيابة العامة.

كما تم بحث تعزيز  الخبرات فى تطوير التحقيق الجنائي ووسائل مكافحة الجريمة، عبر تبادل الخبرات والتدريب مع مؤسسات العدالة في دول الجوار،  ما ينعكس ايجابا في تقديم افضل الخدمات العدلية للمتعاملين والمواطن الفلسطيني الذي يستحق التقدير ، فضلا عن تعزيز  ملاحقة وتعقب مرتكبي الجرائم واستعادة الحقوق ورد المظالم لإصحابها.


وشدد الطرفان علي تعزيز ضبط وملاحقة تزوير المستندات الرسمية الممهورة بخاتم احدى سفارات فلسطين في الخارج، من خلال إسناد النيابة العامة للدور الرقابي للخارجية على صحة المستندات الواردة من الخارج، ويأتي ذلك في إطار العلاقة التكاملية بين الطرفين بهدف الحفاظ على الحقوق العامة والسلم الأهلي.

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