الزراعة توزع دفعة جديدة من أشجار النخيل على المزارعين

غزة- الرأي

وزعت وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية الرحمة للاغاثة والتنمية، دفعة جديدة من أشجار النخيل على المزارعين في محافظة خان يونس، وذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة ومدير جمعية الرحمة عماد كحيل.



ويأتي هذا ضمن المشروع الذي تنفذه الزراعة بالتعاون مع الرحمة، حيث يتضمن توزيع أشجار النخيل على المزارعين في محافظات قطاع غزة كافة.



وأوضح الوكيل القدرة، أن هذه الدفعة تتضمن توزيع ٤٠٠٠ نخلة على نحو ما يزيد على ١٠٠٠ مزارع، مشيراً إلى أن العام الماضي تضمن توزيع ٢٠٠٠ نخلة على نحو ٥٠٠ مزارع.



وثمن القدرة دور جمعية الرحمة في توفير أشجار النخيل للمزارعين، مشيداً بالتعاون القائم بين الزراعة والرحمة منذ ما يزيد على ١٢ عاماً في مجال دعم القطاع الزراعي.



من جهته، أكد كحيل على دعم جمعية الرحمة للقطاعات الحيوية في فلسطين، بما فيها القطاع الزراعي، مشدداً على دور دولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

