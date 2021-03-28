النائب العام يعزز الشراكة مع المراقب العام للداخلية

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، وفدا من مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية، بحضور مدير مكتب النائب العام أ جهاد الحويطي، لتعزيز الشراكة والتكاملية وضمان آليات الرقابة على أعمال جهات إنفاذ القانون، وسرعة النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من المواطنين والمؤسسات الحقوقية.

وخلال اللقاء تم تباحث أهمية ترسيخ ثقافة سيادة القانون وإحقاق الحق وإقامة العدل .واستمرار الجهود والبرامج التي تعزيز ثقة المواطن بنفسه وبمنظومة العدالة، والحرص على سلامة الإجراءات، وحماية الحقوق والحريات العامة، وفتح الابواب لسماع مظالم المواطنين وسرعة النظر فيها وردها؛ لتحقيق العدل وبسط القسط بين الناس.

وقد حضر الاجتماع، مساعد المراقب العام للشؤن القانونيه والمحافظات وحقوق الانسان، العميد خالد أبو سيدو، ومدير إدارة شؤن المحافظات، العقيد رامي الطهراوي، ومدير دائرة مكتب المراقب العام بمحافظة الوسطى، العقيد عبد القادر القريناوي، ومدير مكتب غزة العقيد سلامة عطاالله، ومدير مكتب رفح العقيد حسين عدوان، ومدير مكتب خان يونس، مقدم محمد كلاب، ومدير مكتب الشمال، مقدم محمد العريني. مدير وحدة حقوق الإنسان. مقدم بشير جابر ومدير العلاقات العامة الرائد شكري ضاهر .

واستمع النائب العام لمقترحات وملاحظات الحضور، مؤكدا سعي النيابة العامة إلى توطيد علاقتها مع أركان منظومة العدالة الجنائية، والمؤسسات الحقوقية؛ لتعزيز المساءلة والرقابة على الأداء وأعمال جهات إنفاذ القانون، وتحقيق النزاهة والشفافية، وتجويد العمل للوصول إلى العدالة الناجزة