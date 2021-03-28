"إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لـ 11 نزيلًا

غزة- الرأي

استضاف مركز إصلاح وتأهيل محافظة شمال غزة "أبو عبيدة" يوم الخميس الماضي، محاكمات سريعة لـ 11 نزيلًا داخل إحدى قاعات المركز، بالتعاون مع محكمة بداية شمال غزة.

وأوضح مدير مركز إصلاح وتأهيل الشمال المقدم محمد أبو اللبن، أنه سيتم محاكمة عدد من الموقوفين الجنائيين، من بينهم موقوفين موجه لهم لوائح اتهام على قضايا قتل.

ونوه أبو اللبن إلى أن المحاكمات السريعة تأتي في إطار التخفيف عن الموقوفين، وإنهاء ملفاتهم القانونية العالقة؛ مبيناً وجود تعاون، وتواصل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية.

بدوره بين مسؤول الشؤون القانونية بمركز أبو عبيدة نقيب مأمون مي أن هدف استضافة هيئة المحكمة والمحامين وإجراء المحاكمات السريعة داخل المركز هي التعجيل في إنهاء ملفات الموقوفين القانونية، إلى جانب الحفاظ علي سلامة النزلاء والتخفيف عنهم وعن ذويهم.