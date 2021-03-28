"هنية" يكرم الشقيقان السويركي نجمي الجيل الذهبي بنادي اتحاد الشجاعية

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نجمي الجيل الذهبي في نادي اتحاد الشجاعية الكابتن جواد السويركي حارس مرمى النادي السابق، وشقيقه الكابتن جهاد السويركي لاعب فريق كرة السلة بالنادي سابقاً، بعد عودتهما من أمريكا في زيارة لغزة.



وجرى التكريم في مقر المجلس الأعلى صباح اليوم الأحد، بحضور أعضاء إدارة نادي اتحاد الشجاعية والنجم محمد السويركي، والمدراء العامون بالمجلس.



ورحب هنية بالشقيقين السويركي ووفد نادي الشجاعية، وتطرق إلى التاريخ الرياضي الحافل بالإنجازات رغم عنجهية الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات منع ممارسة النشاط الرياضي.

، وأشاد هنية بمسيرة الشقيقين السويركي مع نادي الشجاعية والذكريات الجميلة التي تركها النجمان، وقال:" عائلة السويركي عائلة رياضية أنجبت نجوم الرياضة الفلسطينية، وقدمت للمنتخب الوطني ونادي الشجاعية خيرة اللاعبين، ومنهم نجوم احترفوا في أندية المحافظات الشمالية".



من جهتهم عبر الشقيقان جواد وجهاد السويركي عن شكرهما للمجلس الأعلى ومبادرة عبد السلام هنية مساعد الأمين العام لتكريمهما، واسترجاع الذكريات الجميلة خلال فترة تواجدهما في نادي الشجاعية، وأبدى الشقيقان سعادتهما بالتواجد في غزة بعد غياب فترة طويلة عن الوطن، ولقاء الأهل ونجوم الرياضة الفلسطينية.



بعد ذلك اصطحب هنية الشقيقان السويركي وإدارة نادي الشجاعية في جولة على مرافق مجمع فلسطين الرياضي وتم التعرف على الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى، وأبدى الجميع إعجابهم بما يقدمه المجلس الأعلى من خدمات للرياضة الفلسطينية.