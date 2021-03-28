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تعليم الوسطى تختتم المقابلات النهائية لمبادرات 2020

28 آذار / مارس 2021 01:27

تعليم الوسطى تختتم المقابلات النهائية لمبادرات 2020
تعليم الوسطى تختتم المقابلات النهائية لمبادرات 2020

الوسطى- الرأي

 اختتمت لجنة المبادرات الابداعية في مديرية التربية والتعليم بالوسطى المقابلات النهائية للمبادرات الابداعية للعام 2020- 2021، بحضور رئيس اللجنة بالوسطى المشرف التربوي د. حسني العتال، وأعضاء اللجنة المشرف التربوي أحمد عبد الغفور ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول والمعلمين رائد غنيم وأمل أبو زايد.

 

 وهدفت اللقاءات التي أجرتها اللجنة إلى متابعة المبادرات التعليمية الإبداعية التي نفذها المعلمون وتقييمها وسبل تطويرها واحتضان الأفكار الابداعية والمبادرات المدرسية ورعايتها.

 

 رئيس لجنة المبادرات الإبداعية د. العتال أشاد بالمبادرات التي تم مناقشتها، وتحدث عن أهمية متابعة المبادرات الابداعية التي ينفذها المعلمين ضمن الحاضنة الابداعية التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم، وأكد على ضرورة أن تنعكس هذه المبادرات بصورة ايجابية على تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها لتحقيق أهدافها المرجوة.

 

 وثمّن  د. العتال جهود لجنة التقييم ودورهم الواضح في متابعة وإنجاح المبادرات الإبداعية، وأشاد بجهود المعلمين والإدارات المدرسية لاهتمامهم بالمشاركة في هذه المسابقة، وما قدموه من أفكار ومشاريع إبداعية لتحسين البيئة المدرسية والنهوض بالواقع التربوي وخدمة الطلبة، متمنياً التوفيق والتميز لكافة المشاركين في المسابقة.

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