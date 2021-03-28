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زراعة خانيونس تتابع مزارعي الخضار بالمحافظة

28 آذار / مارس 2021 02:04

زراعة خانيونس تتابع مزارعي الخضار بالمحافظة
زراعة خانيونس تتابع مزارعي الخضار بالمحافظة

خان يونس- الرأي

تابعت مديرية زراعة خانيونس مزارعي الخضار، وتحديداً البصل والبطاطس، وذلك لتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية بمختلف المحاصيل.

ويأتي هذا النشاط ضمن متابعة وحصر المساحات الزراعية لمحصول البصل والبطاطس  في المحافظة.

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