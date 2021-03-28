زراعة خانيونس تتابع مزارعي الخضار بالمحافظة

تابعت مديرية زراعة خانيونس مزارعي الخضار، وتحديداً البصل والبطاطس، وذلك لتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية بمختلف المحاصيل.
ويأتي هذا النشاط ضمن متابعة وحصر المساحات الزراعية لمحصول البصل والبطاطس في المحافظة.
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28 آذار / مارس 2021 02:04
خان يونس- الرأي
تابعت مديرية زراعة خانيونس مزارعي الخضار، وتحديداً البصل والبطاطس، وذلك لتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية بمختلف المحاصيل.
ويأتي هذا النشاط ضمن متابعة وحصر المساحات الزراعية لمحصول البصل والبطاطس في المحافظة.
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