الصحة: إدارة التمريض تُكرم الوفد الياباني المشرف على دورات العناية المكثفة

غزة- الرأي

في بادرة شكر للجهود التي بذلها من أجل تطوير الخدمات التمريضية المقدمة في أقسام العناية المركزة، كرم السيد مدير عام التمريض د. خليل شقفة كلا من Dr. Gary و Dr. Chiori من دولة اليابان وذلك نظير ما قدموه من جهد في تدريب 10 مدربين من التمريض في مجال العناية المركزة والذين بدورهم سيقومون بتدريب 200 ممرض وممرضة خلال الأيام القادمة بواقع 10 دورات تدريبية.



وشكر د. شقفة الوفد الياباني، مثمنا لهم الجهد الذي بذلوه طيلة الفترة الماضية والذي تم من خلاله تدريب نخبة من ممرضي أقسام العناية المركزة في كافة مستشفيات قطاع غزة والذين بدورهم سيقع على عاتقهم تدريب زملاءهم في قادم الأيام، مبديا تقديره لمنظمة الصحة العالمية في غزة التي رعت ونسقت جهود الوفد الياباني بالشراكة مع مؤسسة Med Global .



بدوره ، أكد د. عبدالناصر صبح ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة حرص منظمته على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والمساهمة الفعالة في إنجاح الفعاليات والدورات التي تخدم هذا الهدف سيما في ظل جائحة كورونا وما يتطلبه الأمر من تظافر لجهود جميع المؤسسات الصحية .



في نهاية اللقاء، قدم د. شقفة درع الوزارة تكريما وعرفانا للجهود التي بذلها الوفد داعيا لبذل المزيد من الجهود وعقد الفعاليات والدورات التي تساهم في تجويد الخدمات التمريضية المقدمة للمريض الفلسطيني.