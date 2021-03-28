وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتابع مزارعي الخضار بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية 66 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مرور خان يونس ينظم سلسلة محاضرات توعوية وكالة الرأي الفلسطينية 23 وفاة و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تختتم المقابلات النهائية لمبادرات 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكرم الشقيقان السويركي نجمي الجيل الذهبي بنادي اتحاد الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية "إصلاح وتأهيل الشمال" يستضيف محاكمات سريعة لـ 11 نزيلًا وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يعزز الشراكة مع المراقب العام للداخلية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توزع دفعة جديدة من أشجار النخيل على المزارعين وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يبحث التعاون مع مؤسسات العدالة الخارجية
أخبار » الأخبار الحكومية

وسط اجراءات وقائية مشددة

التنمية البشرية بالصحة تعقد امتحانات مزاولة المهنة دورة مارس 2021

28 آذار / مارس 2021 02:22

التنمية البشرية بالصحة تعقد امتحانات مزاولة المهنة دورة مارس 2021
التنمية البشرية بالصحة تعقد امتحانات مزاولة المهنة دورة مارس 2021

غزة- الرأي

بدأت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بعقد امتحانات مزاولة مهنة دورة مارس 2021 في جميع التخصصات الصحية.


وأكد مدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة انه تم عقد الامتحانات وسط إجراءات وقائية مشددة في ظل جائحة كورونا، تم اتخاذها حرصا على سلامة المتقدمين وسلامة الجمهور، لافتا إلى أنه تم الالتزام بإجراءات التباعد بين المتقدمين داخل قاعات الامتحانات.


وتابع د. العبادلة أن إدارته قامت بتعليق تنفيذ جميع الدورات داخل الإدارة لحين الانتهاء من اجراء امتحانات مزاولة المهنة منعاً من الاكتظاظ والتجمهر داخل المكان متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين.
هذا وعقد في اليوم الأول تخصص دبلوم التمريض ، وسيعقبه باقي التخصصات الصحية لمدة أسبوعين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" وكلية فلسطين التقنية توقّعان مذكرة لدعم التدريب المهني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟