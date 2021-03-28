التنمية البشرية بالصحة تعقد امتحانات مزاولة المهنة دورة مارس 2021

غزة- الرأي

بدأت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بعقد امتحانات مزاولة مهنة دورة مارس 2021 في جميع التخصصات الصحية.



وأكد مدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة انه تم عقد الامتحانات وسط إجراءات وقائية مشددة في ظل جائحة كورونا، تم اتخاذها حرصا على سلامة المتقدمين وسلامة الجمهور، لافتا إلى أنه تم الالتزام بإجراءات التباعد بين المتقدمين داخل قاعات الامتحانات.



وتابع د. العبادلة أن إدارته قامت بتعليق تنفيذ جميع الدورات داخل الإدارة لحين الانتهاء من اجراء امتحانات مزاولة المهنة منعاً من الاكتظاظ والتجمهر داخل المكان متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين.

هذا وعقد في اليوم الأول تخصص دبلوم التمريض ، وسيعقبه باقي التخصصات الصحية لمدة أسبوعين.