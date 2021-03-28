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الزراعة تناقش مع التجار ملف توريد المدخلات الزراعية

28 آذار / مارس 2021 08:08

جانب من اللقاء في مقر وزارة الزراعة بغزة
جانب من اللقاء في مقر وزارة الزراعة بغزة

غزة- الرأي:

عقدت وزارة الزراعة في قطاع غزة، الأحد، اجتماعاً مهماً مع تجار وموردي المدخلات الزراعية، بحضور عدد من المدراء العامون فيها من ذوي الاختصاص، ووحدة تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الوزارة في تصريح لها، أن الاجتماع يأتي في إطار شعارها لهذا العام "عام جودة المدخلات الزراعية"، لحث التجار والموردين على الالتزام بالضوابط والمعايير التي أقرتها في ضبط عملية الاستيراد.

وبينت أنها حث التجار على تبني النظام المحوسب الحديث في عملية الاستيراد، حيث تم تعريفهم على الآلية الجديدة للنظام، لتسهيل الوقت والجهد.

وأثنت الوزارة على دور التجار والموردين في توفير مدخلات الانتاج الزراعي والتزامهم بالإجراءات الوزارية بالخصوص، مشيرة إلى أن مثل هذه اللقاءات ستعقد بشكل دوري لمناقشة المستجدات والأمور العالقة، وذلك للارتقاء بواقع القطاع الزراعي.

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