لماذا لن يعود بيل إلى ريال مدريد؟

كشفت مصادر صحافية إسبانية عن موقف ريال مدريد من عودة المنبوذ غاريث بيل، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة، التي اعترف خلالها صراحة، أنه يُخطط للعودة إلى “سانتياغو بيرنابيو”، بعد انتهاء مدة إعارته مع فريقه الحالي توتنهام عقب نهاية الموسم الجاري.

وحاول الهداف التاريخي للمنتخب الويلزي، فتح صفحة جديدة مع جمهور اللوس بلانكوس، بتوجيه رسائل ناعمة للكيان الأبيض، على أمل أن يحقق رغبته بالعودة إلى الريال الموسم المقبل، لا سيما بعد صحوته المتأخرة مع السبيرس، بظهوره بمستوى جيد في المباريات التي خاضها قبل انضمامه إلى معسكر بلاد الغال.

أما صحيفة “ماركا” المقربة من النادي الملكي، فعلمت من مصادرها الخاصة، أن المسؤولين في ريال مدريد والمدرب زين الدين زيدان، لا يرغبون أو حتى يخططون لاستعادة عدو المشجعين بعد انتهاء إعارته مع الديوك اللندنية، وذلك لعدم الحاجة لخدماته، إلى جانب النية المبيتة بعدم إعادته إلى الأبد، على الأقل كلاعب، للتخلص من راتبه الباهظ، الذي يكسر حاجز الـ650 ألف يورو أسبوعيا.

وأشارت الصحيفة إلى وجود أسباب أخرى جوهرية تعيق فكرة عودة بيل إلى الريال، أهمهم تركيز الإدارة على الصفقات المستقبلية المستهدفة منذ فترة طويلة، والإشارة إلى مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وهداف بوروسيا دورتموند إيرلينغ براوت هالاند، فضلا عن الاستعداد لتوفير راتب ديفيد ألابا، المنتظر قدومه من بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر الصيف القادم.

ورغم بصمات بيل التاريخية مع جيل “لا ديسيما”، على غرار هدفه السينمائي في شباك ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وهدفه في أتلتيكو مدريد في نهائي نفس البطولة قبلها بأربع سنوات، وأيضا هربته الشهيرة أمام برشلونة في نهائي كأس الملك 2014، إلا أن علاقته بجماهير الميرينغي كانت سيئة للغاية، لأسباب ترجع لكثرة إصاباته، وانعدام شغفه وولائه لشعار “هلا مدريد”، ما تسبب في وصول العلاقة بينهما إلى طريق مسدود، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو، تلك الفترة التي شهدت أسوأ لحظات غاريث مع عملاق الليغا.

وإلى الآن يصنف بيل على أنه الصفقة الأغلى في تاريخ نادي القرن الماضي، بعد موافقة بيريز على دفع أكثر من 100 مليون لنظيره في توتنهام دانيال ليفي لإبرام الصفقة في آخر ساعات ميركاتو 2013، وخلال وجوده في “البيرنابيو”، سجل مع الفريق 127 هدفا من مشاركته في 293 مباراة في مختلف المسابقات، كواحد من جيل العاشرة، الذي فاز بذات الأذنين 4 مرات في الفترة بين عامي 2014 و2018، وغيرها من الألقاب القارية والمحلية.

كشفت مصادر صحافية إسبانية عن موقف ريال مدريد من عودة المنبوذ غاريث بيل، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة، التي اعترف خلالها صراحة، أنه يُخطط للعودة إلى “سانتياغو بيرنابيو”، بعد انتهاء مدة إعارته مع فريقه الحالي توتنهام عقب نهاية الموسم الجاري.

وحاول الهداف التاريخي للمنتخب الويلزي، فتح صفحة جديدة مع جمهور اللوس بلانكوس، بتوجيه رسائل ناعمة للكيان الأبيض، على أمل أن يحقق رغبته بالعودة إلى الريال الموسم المقبل، لا سيما بعد صحوته المتأخرة مع السبيرس، بظهوره بمستوى جيد في المباريات التي خاضها قبل انضمامه إلى معسكر بلاد الغال.

أما صحيفة “ماركا” المقربة من النادي الملكي، فعلمت من مصادرها الخاصة، أن المسؤولين في ريال مدريد والمدرب زين الدين زيدان، لا يرغبون أو حتى يخططون لاستعادة عدو المشجعين بعد انتهاء إعارته مع الديوك اللندنية، وذلك لعدم الحاجة لخدماته، إلى جانب النية المبيتة بعدم إعادته إلى الأبد، على الأقل كلاعب، للتخلص من راتبه الباهظ، الذي يكسر حاجز الـ650 ألف يورو أسبوعيا.

وأشارت الصحيفة إلى وجود أسباب أخرى جوهرية تعيق فكرة عودة بيل إلى الريال، أهمهم تركيز الإدارة على الصفقات المستقبلية المستهدفة منذ فترة طويلة، والإشارة إلى مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وهداف بوروسيا دورتموند إيرلينغ براوت هالاند، فضلا عن الاستعداد لتوفير راتب ديفيد ألابا، المنتظر قدومه من بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر الصيف القادم.

ورغم بصمات بيل التاريخية مع جيل “لا ديسيما”، على غرار هدفه السينمائي في شباك ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وهدفه في أتلتيكو مدريد في نهائي نفس البطولة قبلها بأربع سنوات، وأيضا هربته الشهيرة أمام برشلونة في نهائي كأس الملك 2014، إلا أن علاقته بجماهير الميرينغي كانت سيئة للغاية، لأسباب ترجع لكثرة إصاباته، وانعدام شغفه وولائه لشعار “هلا مدريد”، ما تسبب في وصول العلاقة بينهما إلى طريق مسدود، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو، تلك الفترة التي شهدت أسوأ لحظات غاريث مع عملاق الليغا.

وإلى الآن يصنف بيل على أنه الصفقة الأغلى في تاريخ نادي القرن الماضي، بعد موافقة بيريز على دفع أكثر من 100 مليون لنظيره في توتنهام دانيال ليفي لإبرام الصفقة في آخر ساعات ميركاتو 2013، وخلال وجوده في “البيرنابيو”، سجل مع الفريق 127 هدفا من مشاركته في 293 مباراة في مختلف المسابقات، كواحد من جيل العاشرة، الذي فاز بذات الأذنين 4 مرات في الفترة بين عامي 2014 و2018، وغيرها من الألقاب القارية والمحلية.