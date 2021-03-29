تعليم شرق خان يونس يكرم المشاركات في دورات الذكاء الاصطناعي

خان يونس- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم - شرق خان يونس الطالبات المشاركة في مسابقة تحدي العائلات للذكاء الاصطناعي مفاهيم وأدوات).

جاء ذلك، بحضور مدير التعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورئيس قسم التقنيات التربوية م .أسماء أبو موسى.



وفي كلمته أثنى قديح على جهود قسم التقنيات التربوية في الارتقاء بمهارات التفكير الإبداعي لدى طلبة المدارس، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص مديرية شرق خان يونس على عقد المسابقات والأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تنمية وتعزيز مهارات الطلبة بما يخدم المنهاج المدرسي.



وأوضحت أبو موسى أن المسابقة كانت خاصة بطالبات المرحلة الأساسية والعليا، وأن الهدف منها تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة وتأهيلهم لحل المشكلات التي تواجههم واقتراح الحلول اللازمة ضمن مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.