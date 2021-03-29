التعليم بغزة تطلق مسابقة "المعلم القيمي"

غزة- الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، مسابقة "المعلم القيمي"، بهدف تعزيز ممارسات المعلمين في بناء القيم لدى الطلبة، وتفعيل الاهتمام بالقيم والسلوكيات الحميدة في المدارس بشكل كبير، وإبراز تجارب المعلمين الرائدة في هذا المجال.



وتبحث المسابقة عن أفضل مبادرات وجهود المعلمين في غرس القيم من خلال 3 مجالات هي: التعليم الوجاهي، التعليم عن بُعد، والأنشطة المرافقة للمنهاج.



ومن شروط المسابقة أن يكون المعلم من العاملين في المدارس الحكومية أو الخاصة المرخصة، حيث يمكن التقدم بشكل فردي أو جماعي، ويتوجب أن تنفذ المبادرة التي ستدخل في المسابقة خلال الفترة من إبريل حتى نوفمبر 2021.



ومن معايير التقييم للمسابقة: حداثة الفكرة، وجود خطة للمبادرة في مجال غرس القيم لدى الناشئة، تنفيذ أنشطة المبادرة، ظهور أثر المبادرة واضحاً داخل المدرسة وخارجها، إنتاج مواد تربوية تدعم المبادرة مثل نشرات وعروض مرئية وبوسترات ومواد إلكترونية، توثيق قصص نجاح في مجال غرس القيم وتعديل سلوك الطلبة، مساعدة المعلم لزملائه المعلمين في هذا المجال وتقديم الدعم لهم، التعاون مع إدارة المدرسة والمرشد التربوي، التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي وأولياء الأمور.



ودعت الوزارة المعلمين الراغبين في التقدم والترشح للمسابقة من خلال تعبئة الطلب عبر الرابط http://shorturl.at/lpFJ4

وذلك في موعد أقصاه 1/4/2021.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم تكريم المعلمين الفائزين وصرف مكافآت مالية لهم، كما سيتم تكريم المدارس صاحبة أكثر مبادرات قيمية متميزة.