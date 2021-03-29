"الصحة" توقع مذكرة تفاهم مع الكليات التمريضية

غزة- الرأي

وقعت الإدارة العامة للتمريض في وزارة الصحة، مذكرة تفاهم مع الجامعات والكليات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة ممن لديهم تخصصات تمريض وقبالة وفني عمليات، وذلك سعيا منها للنهوض بجودة التدريب العملي.

وأفاد نائب مدير عام التمريض ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مذكرة التفاهم أ. إبراهيم منصور أن المذكرة تأتي في سياق تجويد وضبط العملية التدريبية، ومؤكدا على أهمية التزام كافة الاطراف بدليل التدريب النظامي ودليل الامتياز لطلبة التمريض والقبالة واعتباره مرجعا رئيسيا لعملية التدريب.

من جانبه، شدد مسؤول ملف التدريب العملي لطلبة التمريض في الإدارة العامة للتمريض ا. أكرم على ضرورة التزام كافة الكليات والجامعات بالبنود الواردة في المذكرة من أجل عملية تدريبية منتظمة وسلسة تراعي مصلحة المريض أولا وتجتهد في سبيل حصول المتدرب على فرصة كافية لصقل مهارته المهنية.