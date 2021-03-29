التعليم شرق غزة تكرم المرشدين التربويين للثانوية العامة

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ، المشرفيين التربويين لمرحلة الثانوية العامة تقديراً لجهدهم في العملية التعليمية.



وحضر حفل التكريم الذي عقد في قاعة الاجتماعات في المديرية د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، أ.أيمن نصر الله رئيس قسم الإرشاد التربوي.



وأثنى د. الشيخ خليل على دور المرشد التربوي في توعوية الطلبة في العديد من القضايا التعليمية المختلفة ومنها فيروس كورونا وتهيئتهم للامتحانات النهائية.



وتطرق د. الشيخ خليل إلى مبادرة نحو التميز لطلبة الثانوية العامة ، داعيا الجميع لحث الطلبة للمشاركة والتميز فيها.



وتم خلال الحفل توزيع شهادات التقدير على المشرفين والمشرفات