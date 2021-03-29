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بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي

الخدمات الطبية تفتتح سلسلة دورات تدريبية في المستشفى الجزائري

29 آذار / مارس 2021 09:23

الخدمات الطبية تفتتح سلسلة دورات تدريبية في المستشفى الجزائري
الخدمات الطبية تفتتح سلسلة دورات تدريبية في المستشفى الجزائري

غزة- الرأي

افتتحت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية وبالشراكة مع الهيئة الدولية للصليب الأحمر الدولي سلسلة دورات طبية لتأهيل كوادر المستشفيات لديها في التعامل مع الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ.

وجاءت الدورة الأولى في مستشفى الجزائري حول تأهيل مدربين مؤهلين للتدريب والإشراف على سلسلة الدورات اللاحقة في مستشفى الجزائري جنوب قطاع غزة.

 شملت الدورات الكوادر العاملة من أطباء ممرضين والعاملين في أقسام الاستقبال والطوارئ في المستشفى.

وثمنت إدارة المستشفى الجزائري جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعاون المشترك المثمر بين اللجنة والمستشفى.

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