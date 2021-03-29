مركز "شرطة الشرقية" بخانيونس ينظم طابور أركان لعناصره

خان يونس- الرأي

نظم مركز شرطة الشرقية في محافظة خانيونسيوم السبت الماضي، طابور أركان لجميع ضباط، وصف ضباط، وأفراد المركز؛ بحضور مدير المركز المقدم مهران الشواف ونائبه الرائد عبد الرحمن ابو عنزة.

وأوضح المقدم الشواف مدير مركز شرطة شرق خانيونس أمام الطابور على ضرورة إظهار المظهر العسكري المنضبط والإلتزام التام بالقيافة والهندام العسكري؛ مؤكدًا على ضرورة التعامل اللبق والحسن وإظهار الصورة الطيبة للشرطي المسلم .

وأثنى الشواف على الجهود المبذولة من جميع عناصر المركز كلٌ في موقعه، مشدداً على ضرورة الإلتزام بتعليمات قيادة الشرطة.