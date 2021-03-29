وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال تعقد دورة تدريبية لأطبائها الجدد حول الإنعاش الرئوي وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و815 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية المسجد الحرام يلحق بـ"النبوي" في صلاة التراويح وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة ونقابة المعلمين تفتتحان دورة " اعداد مدير مدرسة " وكالة الرأي الفلسطينية مركز "شرطة الشرقية" بخانيونس ينظم طابور أركان لعناصره وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من القدس وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يوصون بتطبيق العناية الأساسية لحديثي الولادة على القيصريات وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تفتتح سلسلة دورات تدريبية في المستشفى الجزائري وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة تكرم المرشدين التربويين للثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" توقع مذكرة تفاهم مع الكليات التمريضية
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق غزة ونقابة المعلمين تفتتحان دورة " اعداد مدير مدرسة "

29 آذار / مارس 2021 09:46

تعليم شرق غزة ونقابة المعلمين تفتتحان دورة " اعداد مدير مدرسة "
تعليم شرق غزة ونقابة المعلمين تفتتحان دورة

غزة- الرأي

افتتحت  مديرية تعليم شرق غزة ، بالتعاون مع  نقابة المعلمين دورة تدريبية حول " اعداد مدير/ة مدرسة " بمشاركة العديد من معلمي و معلمات مدارس شرق غزة و تهدف الدورة التي تنظمها النقابة لتأهيل المعلمين  المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة و اكسابهم المهارات الادارية و الفنية التي تمكنهم من  أداء مهامهم علي أكمل وجه.


و حضر افتتاح الدورة التي تعقد بمركز التدريب شرق غزة مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة ، منير أبو زعيتر مدير الدائرة الادارية ، مصطفي مصبح رئيس قسم الادارات التربوية ، خيري عطاالله نقيب المعلمين بشرق غزة ، سامي قاسم عضو النقابة .


و رحب نور الدين بالحضور ، مثمناً  جهود نقابة المعلمين في خدمة العملية التعليمية  مؤكدا  علي أهمية هذه الدورة في صقل مهارات المشاركين و اكسابهم المزيد من الخبرات في الجوانب الادارية و الفنية.


بدوره، أشار عطاالله أن هذه الدورة تأتي في اطار  تأهيل و اعداد  المعلمين المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة و تعزيز قدراتهم و النهوض بها  مشيرا  أن الدورة ستستمر  لخمس أيام متواصلة حيث ستتناول العديد من المحاور  المختلفة  منوها  أن القائمين علي التدريب نخبة من ذوي الخبرة بالمديرية  ما بين رؤساء أقسام و مشرفين تربويين و مديرات مدارس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" وكلية فلسطين التقنية توقّعان مذكرة لدعم التدريب المهني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟