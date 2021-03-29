تعليم شرق غزة ونقابة المعلمين تفتتحان دورة " اعداد مدير مدرسة "

غزة- الرأي

افتتحت مديرية تعليم شرق غزة ، بالتعاون مع نقابة المعلمين دورة تدريبية حول " اعداد مدير/ة مدرسة " بمشاركة العديد من معلمي و معلمات مدارس شرق غزة و تهدف الدورة التي تنظمها النقابة لتأهيل المعلمين المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة و اكسابهم المهارات الادارية و الفنية التي تمكنهم من أداء مهامهم علي أكمل وجه.



و حضر افتتاح الدورة التي تعقد بمركز التدريب شرق غزة مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة ، منير أبو زعيتر مدير الدائرة الادارية ، مصطفي مصبح رئيس قسم الادارات التربوية ، خيري عطاالله نقيب المعلمين بشرق غزة ، سامي قاسم عضو النقابة .



و رحب نور الدين بالحضور ، مثمناً جهود نقابة المعلمين في خدمة العملية التعليمية مؤكدا علي أهمية هذه الدورة في صقل مهارات المشاركين و اكسابهم المزيد من الخبرات في الجوانب الادارية و الفنية.



بدوره، أشار عطاالله أن هذه الدورة تأتي في اطار تأهيل و اعداد المعلمين المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة و تعزيز قدراتهم و النهوض بها مشيرا أن الدورة ستستمر لخمس أيام متواصلة حيث ستتناول العديد من المحاور المختلفة منوها أن القائمين علي التدريب نخبة من ذوي الخبرة بالمديرية ما بين رؤساء أقسام و مشرفين تربويين و مديرات مدارس.