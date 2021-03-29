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المالية تنشر إعلانا بخصوص تسديد رسوم طلاب الجامعة الاسلامية من المستحقات

29 آذار / مارس 2021 10:12

الجامعة الإسلامية
الجامعة الإسلامية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الاسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

ونوهت الوزارة اليوم الاثنين إلى أن استفادة طالب الجامعة الاسلامية هو وأقارب الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بنسبة 25% لطلبة البكالوريوس من جميع التخصصات ويشمل كذلك الدراسات العليا من لهم رقم جامعي (2018,2019,2020), وطلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12.5% من رسوم الفصل.

وسيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من اليوم الاثنين 29/3/2021 وحتى 21/4/2021 وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).
 

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