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نيابة التفاح والدرج تعزز دور رجال الاصلاح فى الاستقرار المجتمعي

29 آذار / مارس 2021 10:44

نيابة التفاح والدرج تعزز دور رجال الاصلاح فى الاستقرار المجتمعي
نيابة التفاح والدرج تعزز دور رجال الاصلاح فى الاستقرار المجتمعي

غزة- الرأي

استقبلت وكيل نيابة التفاح والدرج  إيناس الدحدوح وفداً من رجال الإصلاح في المنطقة ضمن سياسة الباب المفتوح التي ارساها النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون .


واكدت الدحدوح  أن  المسئولية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي مشتركة بين النيابة العامة وجهات انقاذ القانون ورجال الاصلاح من الوجهاء والمخاتير ومؤسسات المجتمع المدني مثمنة  دور رجال الاصلاح  فى حل الاشكاليات المجتمعية وتعزيز واسناد النيابة لهم للحفاظ على السلم الأهلي وقضاء حوائج الناس والتي هي من أعظم أعمال البر والإحسان .


 وناقش اللقاء الآثار الايجابية لتطبيق قانون الصلح الجزائي فى تحقيق الردع العام والتخفيف على المحاكم  تكدس القضايا المتصالح عليها، وآليات متابعة النيابة لكافة تفاصيل سير  الدعوى الجزائية  وصولاً لتحقيق العدالة وبسط القسط بين الناس .


و تأتي هذه الزيارات التى تعقدها النيابة العامة مع  مكونات المجتمع المدني ومؤسساته الحقوقية والأهلية  لزيادة مساحات التواصل مع العمق المجتمعي وتعزيز التوعية بثقافة الإحتكام لسيادة  للقانون وترسيخ  السكينة العامة والسلم الأهلي فى المجتمع .-- 

نيابة التفاح والدرج تعزز دور رجال الاصلاح فى الاستقرار المجتمعي تفاح1
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