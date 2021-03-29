الادارة العامة للتمريض ووحدة زراعة الأعضاء يبحثان تطوير الخدمات الصحية

غزة- الرأي

بحثت الإدارة العامة للتمريض ووحدة زراعة الأعضاء في وزارة الصحة، سبل التعاون المشترك بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام التمريض د. خليل شقفة والوفد المرافق بمدير عام وحدة زراعة الأعضاء د. مدحت عباس.



وأشار د. شقفة أن اللقاء يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في كافة التخصصات، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى رعاية صحية تخصصية كمرضى الكلى، منوها إلى أهمية ما يقدمه منتسبي مهنة التمريض للمرضى في محطات علاجهم المختلفة.



من جانبه، أكد مدير عام وحدة زراعة الأعضاء د.مدحت عباس على تظافر جهود مقدمي الخدمة الصحية، وإنشاء الفرق التخصصية المؤهلة للتعامل مع عمليات زراعة الأعضاء وتقديم الخدمة الصحية الملائمة للمريض قبل، وأثناء، وبعد عملية الزراعة.

يُذكر بأنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل وتجهيز فريق وطني لزراعة الكلى في قطاع غزة يتم تدريبه بشكل جيد، توكل إليه مهام تجهيز ومتابعة ورعاية مرضى الكلى قبيل وأثناء وبعد عمليات زراعة الكلى.