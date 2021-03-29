أسماء الفائزين بالقرعة العلنية للقرض الحسن للزواج

غزة – الرأي

أجرى صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الاثنين، القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج دورة مارس 2021.

وجرت مراسم القرعة بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام الصندوق الأستاذ عصام الهبيل، ومدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير عام العمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة، ومدير عام الفنون الأستاذ عاطف عسقول، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية الأستاذ أحمد المشهراوي.

وأوضح محيسن أن القرض يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وقال محيسن: "يسعى القرض للمساهمة في تأسيس أسر فلسطينية شابة، والتخفيف عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، حيث قدم الصندوق منذ تأسيسه حوالي (7) مليون دولار لأكثر من (3000) شاب".

ولفت إلى أن عدد الشباب المسجلين للاستفادة من الدورة الحالية للقرض بلغ (1500) شاب، وسيحصل (100) شاب على قرض حسن بقيمة (2000) دولار، يسدد بدون فوائد مالية بقيمة (50) دولار شهريًا، متمنيًا لهم حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

وطالب محيسن بضرورة زيادة الدعم المقدم للصندوق، لتمكينه من تعزيز دوره في رعاية واحتضان الشباب الفلسطيني وتوسيع خدماته في مجالات التعليم والإسكان والمشاريع الصغيرة.

يشار إلى أن صندوق دعم الشباب الفلسطيني أطلق مؤخرًا النسخة الثانية من برنامج "دلني على السوق" لتمويل المشاريع الريادية الصغيرة للشباب.