الاقتصاد تعفي المصانع المتوقفة من فواتير الكهرباء بنسبة 40%

غزة – الرأي

أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة رشدي وادي عن إعفاء المصانع المتوقفة عن العمل من فواتير الكهرباء بنسبة 40%.

جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل وادي بوفد من اتحاد الصناعات البلاستيكية في قطاع غزة، واستعراضهم للمشاكل والمعيقات التي يمرون بها.

وأكد وادي وجود موافقة حكومية على إعفاء المصانع المتوقفة من فواتير الكهرباء تسهيلا عليهم ودعما لقطاع البلاستيك والنهوض به.

ووعد وفد اتحاد صناعات البلاستيك ببذل الجهود مع الجهات المختلفة والمانحة واتحاد الصناعات لتحريك الملف والعمل على توفير الحلول.

وعبر وادي عن فخره بالصناعات الوطنية المختلفة وجودتها، وحرص وزارته على تسهيل كل الصعاب أمام المصانع وتذليلها للنهوض بالقطاع الاقتصادي.

من جانبه، أشاد وفد الاتحاد بالإعفاءات التي تقدمها الوزارة للمصانع والشركات وما لها من أثر على القطاع الاقتصادي والتحديات التي تواجهه.

وطالب الوفد ضرورة توفير منح ومشاريع تطويرية داعمة للعاملين في قطاع البلاستيك، وكذلك إعفاء المنشآت المتضررة من فواتير الكهرباء المتراكمة عليهم، وملف الاضرار التي تعرضت لها المصانع بفعل الحصار والاستهداف من قبل الاحتلال.