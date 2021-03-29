"هنية" يشيد بدور "الشرطة" في إنجاح مرحلة الذهاب بدوري كرة القدم

غزة- الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالجهود التي قدمتها الإدارة العامة للشرطة في تأمين مباريات دوري كرة القدم في محافظات غزة، مع انتهاء مباريات مرحلة الذهاب هذا الأسبوع.

كما شارك هنية في تتويج منتخب الشرطة ببطولة الياسين لكرة الطائرة التي نظمتها وزارة الداخلية والأمن الوطني - الإدارة العامة للتدريب والاتحاد الرياضي العسكري، والتي اختتمت صباح اليوم في صالة سعد صايل بغزة.

جاء ذلك،بحضور النائب مشير المصري والعميد محمد خلف مدير عام التدريب في وزارة الداخلية، وعقب النهائي استقبل هنية في مكتبه النائب مشير المصري ومدير عام التدريب العميد محمد خلف وتم الاطلاع على التطور الذي شهدته المنشٱت الرياضية وجهود المجلس الأعلى في استقرار النشاط الرياضي، واصطحب هنية الوفد في جولة على استاد فلسطين وصالة الشهيدين الوزير والرنتيسي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، والمعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين.

وكان هنية استقبل وفدا من الإدارة العامة للشرطة ضم العميد إيهاب مهنا مساعد مدير عام الشرطة، والعقيد علي النادي مدير عام إدارة العمليات والاتصالات.



وأوضح هنية أن الدور الذي قامت به الشرطة ساهم في سير الترتيبات الخاصة بالمباريات وفق الإجراءات الحكومية التي وضعتها لجنة الطوارئ الخاصة بوباء "كورونا"، وحافظت على سلامة الجميع من خلال ضبط دخول الملاعب وتحديد قوائم المسموح لهم بالدخول، وأضاف أن الشرطة ساهمت في ارتقاء النشاط الرياضي وحافظت على استقرار المنظومة الرياضية خلال السنوات الماضية.

وقال:" قدمت الشرطة نموذجا فريداً في الحفاظ على الأمن وضبط الملاعب، وكانت أحد أبرز العوامل التي ساعدت على إظهار صورة مشرقة للرياضة عززت نموذج الوفاق الرياضي، وأكدت أن الرياضة تجاوزت كل مظاهر الانقسام".

بدوره تحدث العميد إيهاب مهنا مساعد مدير عام الشرطة عن أهمية النشاط الرياضي في استيعاب الشباب وتمنية قدراتهم، وأشاد بجهود المجلس الأعلى في تطوير المنشآت الرياضية ورعاية الأندية، كما تطرق العقيد علي النادي مدير عام العمليات إلى ترتيبات النشاط الرياضي في الشرطة وتطوير البطولات والانخراط في المنافسات وتشكيل فرق رياضية قادرة على المنافسة في مختلف الألعاب.

ورحب عبد السلام هنية بما تبذله الإدارة العامة للشرطة من جهود لتطوير النشاط الرياضي من خلال الاتحاد الرياضي العسكري، وتخصيص مساحات للملاعب والصالات الرياضية لاحتضان الطاقات الكبيرة لدى أفراد الشرطة في المجال الرياضي، ووعد بدعم كافة الجهود التي تساهم في تعزيز النشاط الرياضي للشرطة.