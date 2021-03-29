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تربية الوسطى تتناقش مع مدراء المدارس الامتحان التجريبي

29 آذار / مارس 2021 12:55

تربية الوسطى تتناقش مع مدراء المدارس الامتحان التجريبي
تربية الوسطى تتناقش مع مدراء المدارس الامتحان التجريبي

الوسطى- الرأي

 عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً بمدراء المدارس ومديراتها لمناقشة الاستعدادات للامتحان التجريبي للثانوية العامة ولجان امتحانات التوظيف، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ومدراء المدارس ومديراتها وعدد من رؤساء الأقسام، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.


 وفي بداية اللقاء رحب الحاج بمدراء المدارس، مشيداً بجهودهم خلال الفصل الدراسي الثاني، وما يقومون به من دور منذ بداية الفصل الدراسي الثاني بهدف تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بمستوى الطلبة في ظل جائحة كورونا.

 

 وتطرق الحاج لعدد من المواضيع الخاصة بالنصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني ومنها الامتحان التجريبي للثانوية العامة ولجان امتحانات التوظيف وامتحانات نهاية الفصل وغيرها من المواضيع.


 وأشاد الحاج بجهود مدراء المدارس وما يقومون به في سبيل تطوير المسيرة التعليمية، وما تحققه المدارس من إنجازات ونجاحات في كافة المجالات، وأكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والصحية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ضمن البروتوكول الصحي.


وتم التطرق خلال اللقاء إلى العديد من الجوانب الفنية والإدارية التي تتعلق بعمل مدراء المدارس.

IMG_8758 IMG_8748 تربية الوسطى تتناقش مع مدراء المدارس الامتحان التجريبي
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