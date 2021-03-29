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"المجلس الأعلى للرياضة" يفتتح بطولة الوزارات لكرة القدم الخميس المقبل

29 آذار / مارس 2021 01:01

"المجلس الأعلى للرياضة" يفتتح بطولة الوزارات لكرة القدم الخميس المقبل

غزة- الرأي

أسفرت قرعة بطولة الوزارات والمؤسسات الحكومية لخماسيات كرة القدم، عن تقسيم الفرق المشاركة في البطولة وعددها (16) فريقا إلى (4) مجموعات.

وسيجري لقاء الافتتاح يوم الخميس المقبل الساعة التاسعة صباحا بين فريق المجلس الأعلى للشباب والرياضة وفريق وزارة المالية.


وتقام البطولة على صالة سعد صايل بمدينة غزة، برعاية وتنظيم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأوضح محمد أبو عيطة مدير دائرة الرياضة للجميع بالمجلس أن الهدف من البطولة تعزيز العلاقة بين الموظفين في كافة الوزارات وتشجيع ممارسة النشاط الرياضي، وأضاف أبو عيطة أن المجلس الأعلى كلف حكام معتمدين من اتحاد كرة القدم لإدارة المباريات.


يذكر أن فرق الوزارات المشاركة على النحو التالي:" 
المجموعة الأولى:" التربية والتعليم – القضاء الشرعي – سلطة الأراضي – وزارة العمل".
المجموعة الثانية:" الصحة – الأشغال – مجلس الوزراء – سلطة الطاقة ".
المجموعة الثالثة:" الداخلية – ديوان الموظفين – الحكم المحلي – النقل والمواصلات".
المجموعة الرابعة:" المجلس الأعلى للشباب والرياضة – المالية – الاقتصاد الوطني – النيابة العامة".

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