الحكم المحلي تشرف على انتخابات مختار لعائلة أبو الكاس

غزة- الرأي

أشرفت وزارة الحكم المحلي، على انتخابات اختيار مختار عائلة أبو الكاس في مدينة غزة، والتي عقدتها العائلة يوم السبت الموافق 27/03/2021م، في صالة الترتوري غرب مدينة غزة.



وجاء إجراء الانتخابات بناءً على قرار وزارة الحكم المحلي بضرورة عقدها داخل العائلة لاختيار مختار واحد للعائلة، بعد تقدم شخصين لشغل منصب المختار، وذلك وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها داخل الوزارة لتنصيب المختار.



وقد أشرف على سير العملية الانتخابية طاقم مختص من وزارة الحكم المحلي، بحضور كافة أبناء العائلة ممن يحق لهم الانتخاب، وكذلك المرشحين لمنصب المختار.

وفتحت الوزارة باب التصويت امام الجمهور الساعة العاشرة صباحاً بحضور كلاً من ممثلي المرشحين وأبناء العائلة.



تنافس كلا من حسن نمر أبو الكاس ورضوان إسماعيل أبو الكاس لإختيار مختارعائلة أبو الكاس، وتم اغلاق باب التصويت في تمام الساعة الرابعة مساء.

وبلغ عدد من يحق لهم الانتخابات في العائلة (717) شخص، وبلغ إجمالي عدد المصوتين (503) صوت موزعة على 2 صندوق وكان إجمالي عد الأصوات الباطلة (10) صوت ليصبح عدد الأصوات الصحيحة (493) صوت.



وأعلنت اللجنة المشرفة في وزارة الحكم المحلي بفوز السيد / رضوان إسماعيل أبو الكاس بحصوله على (297) صوت، بينما حصل المنافس الثاني السيد /حسن نمر أبو الكاس على (196) صوت.



وأشاد م. أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي، بسير العملية الانتخابية بشفافية، وسلاسة، دون أي عقبات ووجه شكره لكل من ساهم بنجاح الانتخابات لعائلة أبو الكاس.



كما تقدم بالشكر للذين حضروا عملية الفرز من جمعية مخاتير فلسطين، والسيد مستشار وكيل وزارة الداخلية لـ شؤون العشائر عبد العزيز الكجك والذي أكد في كلمته على ضرورة التزام الفائز في الانتخابات بالحفاظ على النسيج الاجتماعي في العائلة والعمل ضمن الضوابط.



وشكر وكيل الوزارة طاقم وزارة الحكم المحلي الذي أشرف على الانتخابات، وأبناء عائلة أبو الكاس الذين كانوا على قدر المسؤولية، وذلك من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي للعائلات، ومن أجل ترسيخ مبدأ الديمقراطية لدى العائلات الفلسطينية.