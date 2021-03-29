تعليم غرب غزة تناقش عقد مسابقات امتحان الوظائف التعليمية

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعاً هاماً لرؤساء لجان الوظائف التعليمية للعام 2021.

جاء ذلك، بحضور الدكتور عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم ، والدكتور جمال الفليت مدير الدائرة الفنية ، و مها حلس مدير الدائرة الإدارية ، و أسامة أبو سلطان رئيس شعبة الشئون الإدارية.



واستهل الاجتماع الدكتور عبد القادر أبو علي بالترحيب برؤساء لجان الوظائف التعليمية للعام 2021، ودعاهم إلى التقيد بالتعليمات الخاصة بسير امتحانات التوظيف ، وإلى ضرورة مراعاة ظروف المتقدمين بما لا يخل بتلك التعليمات.



بدوره، أكد الدكتور جمال الفليت على أهمية عقد مسابقات امتحان الوظائف التعليمية، وتهيئة الظروف المناسبة للمتقدمين وفقاً للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام وأن طواقم المتابعة ستكون حاضرة لتذليل كل الصعوبات وضمان سير الامتحانات وفقاً للخطة التي تم إقرارها.



وشددت مها حلس على ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية والمحافظة على التباعد الجسدي حفاظاً على سلامة المتقدمين والطواقم التعليمية .



وفي نهاية الاجتماع قام أسامة أبو سلطان بتوضيح التعليمات الخاصة بالامتحانات وأكد على جاهزية الشئون الإدارية للتعامل مع أي طارئ لإنجاح سير تلك الامتحانات.