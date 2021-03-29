الزراعة تعقد اجتماعاً هاماً مع تجار وموردي المدخلات الزراعية

غزة- الرأي

عقدت وزارة الزراعة اجتماعاً هاماً مع تجار وموردي المدخلات الزراعية، وذلك بحضور عدداً من المدراء العامون بالوزارة من ذوي الاختصاص، إضافة إلى وحدة تكنولوجيا المعلومات.



ويأتي الاجتماع في إطار الشعار الذي أطلقته الوزارة لهذا العام ٢٠٢١ "عام جودة المدخلات الزراعية"، وذلك لحث التجار والموردين على الالتزام بالضوابط والمعايير التي أقرتها الوزارة في ضبط عملية الاستيراد، وكذلك لحثهم على تبني النظام المحوسب الحديث في عملية الاستيراد، حيث تم تعريفهم على الآلية الجديدة للنظام، لتسهيل الوقت والجهد.

وأثنت الوزارة على دور التجار والموردين في توفير مدخلات الانتاج الزراعي والتزامهم بالإجراءات الوزارية بالخصوص، مشيرة إلى أن مثل هذه اللقاءات ستعقد بشكل دوري لمناقشة المستجدات والأمور العالقة، وذلك للارتقاء بواقع القطاع الزراعي.