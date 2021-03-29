"شرطة خانيونس" تُفرج عن 30 غارمًا

خان يونس- الرأي

أفرجت شرطة محافظة خان يونس ، عن 30 موقوفًا غارمًا من نظارات مركزي خان يونس المدينة وغرب خان يونس، بعد دفع ما عليهم من استحقاقات مالية، وتسوية أوضاعهم القانونية.

وبين المقدم أحمد حنيدق مفتش أقسام التنفيذ في شرطة محافظة خانيونس أن الإفراج عن الموقوفين الغارمين تم بعد سداد المبالغ المستحقة عليهم لأصحابها المستحقين من قبل فاعلي الخير، بوجود ممثلين عن محكمة صلح خان يونس.

وأشار المقدم حنيدق أن شرطة خانيونس تُولي قضية الغارمين أهميةً بالغة، وهي على استعداد للتعاون مع الجميع من أجل تبيض النظارات ورسم البسمة على أهالي الغارمين الذين ساءت بهم الأحوال الاقتصادية نتيجة الحصار.

ووجه حنيدق شكره الجزيل لفاعل الخير، ولكل من ساهم ويساهم في الإفراج عن هذه الفئة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها أبناء قطاع غزة، مؤكداً أنهم في صدد الإفراج عن غارمين آخرين خلال الأيام القليلة القادمة.