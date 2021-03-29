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ضمن فعاليات إحياء يوم الأرض..

وزارة التعليم تختتم بطولة كرة القدم المركزية

29 آذار / مارس 2021 01:45

وزارة التعليم تختتم بطولة كرة القدم المركزية
وزارة التعليم تختتم بطولة كرة القدم المركزية

غزة- الرأي

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي _الإدارة العامة للأنشطة الطلابية_ بطولة في كرة القدم على مستوى الوزارة والمديريات، تحت شعار “أرضنا.. حتمًا ستعود”، وذلك ضمن فعاليات إحياء يوم الأرض.


وحضر اختتام البطولة التي عُقدت في قاعة ملعب فلسطين الرياضي، مدير عام الأنشطة الطلابية م. مازن الخطيب، ومدير الدائرة الرياضية والكشفية عبد الغني الشيخ، ورئيس قسم الأنشطة الرياضية بكر مرتجي.


وأكد الخطيب أن هذه البطولة تأتي ضمن سلسة فعاليات لإحياء يوم الأرض الفلسطيني تنفذها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية، ولتنمية مهارات العاملين الرياضية.
وقد فاز بالمركز الأول في البطولة فريق مديرية شمال غزة، فيما كان المركز الثاني من نصيب مديرية الوسطى.


وتُحيي وزارة التعليم بالتعاون مع مختلف الوزارات يوم الأرض من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس وذلك للتأكيد على تشبت الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه.


وفي ختام البطولة تم توزيع الكؤوس والهدايا على الفائزين والقائمين على البطولة من حكام ومشرفين.

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