زراعة خانيونس تعقد ورشة عمل لتحديد احتياجات المزارعات

خان يونس- الرأي

نفذ قسم "التنمية الريفية" في مديرية زراعة خانيونس ورشة عمل حول" تحديد احتياجات السيدات بمنطقة الاوروبي داخل المحافظة.



وخلال الورشة تم استعراض أهم الاحتياجات اللازمة،و تعبئة استبيان لتحديد حاجات السيدات من المشاريع الزراعية.



كما تم توجيه السيدات اللواتي اقمن مشاريع متناهية الصغر لطرق استدامة مشاريعهن رغم الصعوبات الكبيرة،نتيجة تردي الاوضاع في القطاع، حيث تم ارشادهم وتعليمهم الطرق المثلي لادارة مشاريع ناجحه، والاتفاق علي وضع آليه للتعاون.



وابدين السيدات شكرهن وامتنانهن لوزارة الزراعه،ولمهندسي مديرية زراعة خانيونس لاهتمامهن بالمناطق المهمشه والبعيده.