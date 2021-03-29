"المباحث العامة" تُنجز قضية احتيال بـ 360 ألف دولار برفح

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة في محافظة رفح؛ قسم مباحث المدينة، قضية نصب واحتيال على عدد من المواطنين في المحافظة تقدر قيمتها بـ 360 ألف دولار أمريكي.

وأفادت مباحث رفح، أنه تم تكليفها من قبل النيابة العامة للبحث والتحري حول ملابسات 20 شكوى نصب واحتيال تقدم بها مواطنون، مفادها قيام المشكو ضده (م، ش)، بالنصب والاحتيال عليهم.

وفي تفاصيل القضية؛ أوضحت مباحث قسم المدينة أن المذكور تلقى 360 ألف دولار أمريكي من المشتكين، نظير تشغيلها لهم في تجارة الأدوية مقابل مرابح دورية، وبعد فترة بسيطة اكتشف المشتكون أن المذكور قام بالنصب والاحتيال عليهم.

بدورها باشرت مباحث المدينة جهودها في البحث والتحري حول الشكاوى المقدمة، وباستدعاء المشتبه به، والتحقيق معه، ومواجهته بالدلائل والقرائن، أقر واعترف بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين المشتكين، وتلقي المبالغ المالية بالخداع.

وذكرت المباحث أن المتهم ادعى قيامه بالتجارة في الأدوية مع إحدى الشركات في مصر، وقام بالتصرف بالمبالغ المالية الخاصة بالمشتكين.

وأشارت مباحث قسم المدينة إلى أنه تم تدوين أقوال المتهم، وإحالة الملف لمفتش تحقيق شرطة رفح لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.