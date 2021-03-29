أوقاف رفح تنظم اللقاء السنوي للعاملين بمساجد المحافظة

رفح- الرأي

نظمت مديرية أوقاف رفح اللقاء السنوي للعاملين بمساجد المحافظة, وذلك لبحث الاستعداد لشهر رمضان المبارك والاجراءات الوقائية المتبعة في ظل جائحة كورونا, حضره وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدير عام المديريات بالأوقاف أ. منذر الغماري ومدير الوعظ أ. محمد أبو عامر, ومدير أوقاف رفح م. طارق أبو يونس ومديرها السابق أ. عدنان حسان, ورئيس قسم الوعظ د. فايز الزاملي.

بدوره استهل الأغا كلمته بالترحم على مدير عام الوعظ والإرشاد د. يوسف فرحات الذي وافته المنية يوم أمس, والحديث عن مناقب الفقيد, منوهاً الى أن د. فرحات كان من المقرر أن يتواجد بين الحضور للحديث حول جملة من النصائح والارشادات لاستقبال شهر رمضان المبارك, مثمناً علو همته في العمل ومسيرته الدعوية الحافلة, سائلا المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على الدور الريادي للأئمة والخطباء في بناء المجتمع وتقديم التوجيهات اللازمة للمواطنين في ظل انتشاء وباء كورونا, منوهاً الى أن وزارته ستعمل على تفعيل الخطبة الموحدة من أجل تحقيق المقاصد العامة ومعالجة قضايا المجتمع.

كما وأعلن الأغا عن إطلاق مشروع وقفية لكل مسجد ووضع مجالس إدارة لمتابعتها, بما يخدم رؤية الوزارة للارتقاء بملف المساجد.

من جهته أكد الغماري على الدور المهم للعاملين في المساجد من خلال إبراز صورة جيدة عن وزارة الأوقاف في التعامل مع الناس والاهتمام بالمساجد, مضيفاً :" أنتم سفراؤنا في بيوت الله تعالى فكونوا على قدر المسئولية ، فلابد من تهيئة المساجد لاستقبال الناس في شهر رمضان".

واستعرض الغماري خطة الأوقاف خلال شهر رمضان وآلية العمل خلال المرحلة القادمة التي رسمها الدكتور المغفور له بإذن الله يوسف فرحات, مشيراً إلى أن الأوقاف لا تألوا جهدا في سبيل حل الإشكالات المتعلقة بملف الخدمات، موجهاً بعض النصائح والتعليمات لهم في ظل جائحة كورونا، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.