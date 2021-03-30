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السياحة والآثار تكتشف قبور أثرية بالوسطى

30 آذار / مارس 2021 06:56

ثلاثة قبور أثرية تعود إلى العهد البيزنطي
ثلاثة قبور أثرية تعود إلى العهد البيزنطي

الوسطى- الرأي

اكتشفت وزارة السياحة والآثار بغزة، ثلاثة قبور أثرية تعود إلى العهد البيزنطي؛ بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت وزارة السياحة، انها عثرت على ثلاثة قبور أثرية، تحديداً للقرن السادس الميلادي خلال أعمال التنقيب بموقع القديس هيلاريون.

وبيّنت الوزارة، أنه خلال العمل في مشروع ترميم موقع القديس هيلاريون والذي يجري منذ شهور عثرت الطواقم على مجموعة من القبور البيزنطية الأثرية.

وأكدت أنه لم يتم العثور داخل القبور على أية لُقى أثرية، سوى العظام فقط، وجميع تلك القبور أخذت الاتجاه الشرقي- الغربي، والتي يُعتقد أنها للعاملين في الموقع من الرهبان أو من عامة الناس، الذين تم دفنهم في هذا المكان، لكونه مكاناً مقدساً.

كما كشف أيضًا عن ثلاثة من مرافق الطهي، والتي تُعرف باسم (الطابون) وتعود لفترة سابقة عن القرن الرابع الميلادي، حيث تم دفنها، وبناء جدران عليها خلال القرن الخامس والسادس الميلاديين.

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