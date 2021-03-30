13خطأ توقف عن ارتكابها على "واتس آب" الآن

يعد واتس آب أحد أكثر منصات الدردشة استخدامًا في العالم، إذ يمتلك مجموعة من المزايا المتعددة، فمن مشاركة رسائل الحالة إلى الدردشات الجماعية والمكالمات، يمكن لتطبيق واتس آب إنجاز الكثير من الأشياء، لكن مشكلة واتس آب هي أنه لا يوجد مفهوم لإرسال "طلبات صداقة" أولاً أو الحصول على إذن قبل إرسال رسالة.

وحقيقة أن أي شخص وكل شخص تقريبًا في قائمة جهات الاتصال بهاتفك يمكنه العثور عليك على واتس آب يجعل الأمور صعبة بعض الشيء وكذلك "محفوفة بالمخاطر" في بعض الأحيان، وفيما يلى نعرض 15 خطأ يجب أن تتوقف عن فعلها على واتس آب الآن كما يلى:

- امنع الأخرين من الوصول إلى حساب واتس آب الخاص بك

قم بفلترة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وحذف أرقام هواتف الأشخاص الذين لم تعد على اتصال بهم.

- توقف عن الكشف عن الكثير من المعلومات في صورة ملفك الشخصي

من الجيد الاحتفاظ بصورة بسيطة للملف الشخصي، فتأكد من أن صورة ملفك الشخصي لا تكشف الكثير من المعلومات عنك وعن أفراد عائلتك، كما يجب تجنب الصور الجماعية أو الصور أمام شقتك أو الصور التي تكشف عن رقم تسجيل سيارتك.

وهذا مهم لأن صورة ملفك الشخصي على واتس آب يمكن رؤيتها من قبل أي شخص في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ومع ذلك، هناك ثلاثة خيارات للخصوصية فيما يتعلق بمن يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي: الجميع (وهو ما يعني جميع مستخدمي واتس آب)، وجهات الاتصال الخاصة بي (الأشخاص الموجودون في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك) ولا أحد (هذا جيد مثل عدم إضافة أي صورة).

- استخدم ميزة "التحقق بخطوتين" لتأمين حساب واتس آب

سيمنعك هذا من الوقوع ضحية للاحتيال في مبادلة بطاقة SIM، وأيضًا، لن تسمح للآخرين بإعداد حساب واتس آب الخاص بك على هاتف آخر عن طريق سرقة OTP منك، ويمكن ذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات وأضف "التحقق بخطوتين" لمنع شخص آخر من قفل حسابك واستخدام حساب واتس آب على جهاز آخر دون علمك.

- استخدم تأمين Touch ID أو Face ID

يوفر واتس آب أيضًا لمستخدميه القدرة على إضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتهم باستخدام Touch ID و Face ID لأجهزة أيفون وقفل Fingerprint لنظام أندرويد، ويمكنك أيضًا تحديد ما إذا كنت ترغب في أن يقوم واتس آب بإغلاقك تلقائيًا من التطبيق بمجرد إغلاق التطبيق، أو بعد فترات مختلفة من عدم النشاط، ببساطة افتح إعدادات واتس آب، انقر فوق الحساب> الخصوصية> قفل الشاشة، قم بتشغيل يتطلب Touch ID أو يتطلب Face ID، ثم حدد طول الوقت الذي يمكن أن يكون فيه واتس آب في وضع الاستعداد قبل أن يكون Touch ID أو Face ID مطلوبًا.

-توقف عن مشاركة رسائل الـ Status مع الجميع

تعد رسائل الـ Status خاصة ومن المفترض مشاركتها مع أصدقائك وأفراد عائلتك وبالتأكيد ليس مع موظفيك أو زبائنك أو سائق سيارة الأجرة، لذلك تأكد من استخدام إعدادات الخصوصية بشكل صحيح لتصفية الأشخاص غير الضروريين من رؤية رسائل الحالة الخاصة بك.

لا تسمح للجميع بإضافتك إلى مجموعات واتس آب

هناك خيار لتقييد من يمكنه إضافتك إلى الرسائل الجماعية، إعدادات الخصوصية هي: الجميع (يمكن لأي شخص على واتس آب إضافتك إلى مجموعة)، وجهات الاتصال الخاصة بي (يمكن للأشخاص الموجودين فقط في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك إضافتك إلى المجموعات) وجهات الاتصال الخاصة بي باستثناء (يتيح لك هذا الخيار بالفعل تحديد من يمكنه إضافتك إلى مجموعة)، ومن الجيد دائمًا عدم السماح لأي شخص عشوائي بإضافتك إلى أي دردشة جماعية.

توقف عن حفظ جميع ملفات وسائط واتس آب في معرض هاتفك

هذا إعداد مهم آخر يجب أن تكون حذراً منه، تذكر أن كل صور واتس آب هذه تستهلك مساحة التخزين الداخلية لهاتفك عندما يتم حفظها في المعرض، لذلك، ما لم تكن تريد صراحةً أن تظهر كل صور "صباح الخير" السخيفة في معرض الصور الخاص بك، فقم بتعطيل هذا الخيار في قائمة الإعدادات.

أوقف النسخ الاحتياطي التلقائي للمحادثات في Google Drive أو iCloud

لا يتم تشفير النسخ الاحتياطية لدردشة واتس آب المحفوظة في iCloud أو Google Drive، لذلك، إذا كانت بعض الدردشات مهمة وتحتاج إلى الحفظ، فمن الجيد تصديرها وحفظها بشكل آمن في مكان آخر، ويستغرق النسخ الاحتياطي غير الضروري لجميع محادثات واتس آب مساحة تخزينية وغالبًا ما يكون ذا فائدة قليلة.

تجنب دائمًا مشاركة المقاطع الإباحية.. هذا قد يؤدي بك إلى السجن

لدى واتس آب سياسات صارمة ضد مشاركة المحتوى الإباحي، وبينما تعتقد أنه من غير المضر مشاركة بعض المقاطع أو الصور للبالغين، فإن ذلك يمثل مخاطرة كبيرة، إذا أبلغ شخص ما عن حسابك إلى واتس آب، فقد يقوم واتس آب بحظر حسابك وأيضًا تقديم شكوى للشرطة وفقًا لشروط الاستخدام.

لا تنشر أخبارًا أو إشاعات لم يتم التحقق منها حول مواضيع حساسة

كذلك فلا تنشر رسائل الكراهية عبر واتس آب حول الطائفة أو العرق أو الدين وما إلى ذلك، فمثل الأخبار المزيفة، فإن واتس آب لديها سياسات صارمة ضد استخدام منصتها للترويج للكراهية، تجنب مشاركة مثل هذه الرسائل



لا تفتح أبدًا حساب واتس آب باسم شخص آخر

لا ترتكب خطأ تشغيل حساب واتس آب باستخدام اسم شخص آخر، فهذا مؤهل لانتحال الهوية ويعتبر جريمة.

توقف عن حفظ رسائل واتس آب إلى الأبد إذا لم تكن بحاجة إليها

كل رسالة لها وقت محدد وليس هناك سبب وجيه لحفظ جميع الدردشات إلى الأبد، حيث يمكنك استخدم ميزة الرسائل المختفية لتنظيف محادثات واتس آب تلقائيًا بعد كل سبعة أيام.

لا تتردد في الإبلاغ عن الرسائل كرسائل غير مرغوب فيها إذا كنت منزعجًا منها

يمكن لمستخدمي واتس آب الآخرين الذين لديهم رقم هاتفك الاتصال بك، وفي حالة مواجهة رسائل غير مرغوب فيها أو نصوص متكررة ، ينصح واتس آب المستخدمين دائمًا بحظر المرسل وتجاهل الرسالة وحذفها.