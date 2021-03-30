وكالة الرأي الفلسطينية مركبة الشحن "بروجريس" تسجل رقماً قياسياً لطول مدة البقاء فى الفضاء وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية هكذا يمكنك التخلص من انستجرام دون حذف حسابك وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة إلى صافية وارتفاع على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية 13خطأ توقف عن ارتكابها على "واتس آب" الآن وكالة الرأي الفلسطينية السياحة والآثار تكتشف قبور أثرية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية حالات وفاة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل: حق المقدسيين بالانتخاب والترشح غير قابل للمساومة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

هكذا يمكنك التخلص من انستجرام دون حذف حسابك

30 آذار / مارس 2021 08:33

هكذا يمكنك التخلص من انستجرام دون حذف حسابك
هكذا يمكنك التخلص من انستجرام دون حذف حسابك

بقدر ما يكره أى شخص الاعتراف به، فإن معظمنا مذنب بقضاء الكثير من الوقت على تطبيقات الشبكات الاجتماعية، وأحد هذه التطبيقات التى تستهلك الكثير من وقتنا هو انستجرام، حيث ستمنحك نظرة سريعة على الوقت الذى تقضيه على التطبيقات على هاتفك الذكى تحققًا واقعيًا من مقدار الوقت الذى تقضيه فى النهاية على التطبيق.

ولعل هناك إجراء سريع وسهل وهو تعطيل حسابك مؤقتًا حتى لا تستخدم التطبيق على الإطلاق، حيث إنه إذا قمت بتعطيل حسابك مؤقتًا، فسيتم إخفاء ملفك الشخصى وصورك وتعليقاتك وإعجاباتك حتى تعيد تنشيطه عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى.

ومن المثير للاهتمام، أنه لا توجد طريقة لتعطيل حسابك مؤقتًا من داخل تطبيق Instagram، لذا ستحتاج إلى متصفح إنترنت للقيام بذلك، وفيما يلى الخطوات التى يجب عليك اتباعها لتعطيل حساب Instagram الخاص بك مؤقتًا:

1. قم بتسجيل الدخول إلى Instagram.com على متصفحك.

2. اضغط أو انقر فوق صورتك فى الجزء العلوى الأيمن ثم على "الملف الشخصي".

3. المس أو انقر فوق "تحرير الملف الشخصي".

4. قم بالتمرير لأسفل، ثم المس أو انقر فوق "تعطيل حسابى مؤقتًا" فى الجزء السفلى الأيسر.

5. حدد خيارًا من القائمة المنسدلة بجوار لماذا تقوم بتعطيل حسابك؟

6. أعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك وانقر أو انقر فوق "تعطيل الحساب مؤقتًا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" وكلية فلسطين التقنية توقّعان مذكرة لدعم التدريب المهني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟