هكذا يمكنك التخلص من انستجرام دون حذف حسابك

بقدر ما يكره أى شخص الاعتراف به، فإن معظمنا مذنب بقضاء الكثير من الوقت على تطبيقات الشبكات الاجتماعية، وأحد هذه التطبيقات التى تستهلك الكثير من وقتنا هو انستجرام، حيث ستمنحك نظرة سريعة على الوقت الذى تقضيه على التطبيقات على هاتفك الذكى تحققًا واقعيًا من مقدار الوقت الذى تقضيه فى النهاية على التطبيق.

ولعل هناك إجراء سريع وسهل وهو تعطيل حسابك مؤقتًا حتى لا تستخدم التطبيق على الإطلاق، حيث إنه إذا قمت بتعطيل حسابك مؤقتًا، فسيتم إخفاء ملفك الشخصى وصورك وتعليقاتك وإعجاباتك حتى تعيد تنشيطه عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى.

ومن المثير للاهتمام، أنه لا توجد طريقة لتعطيل حسابك مؤقتًا من داخل تطبيق Instagram، لذا ستحتاج إلى متصفح إنترنت للقيام بذلك، وفيما يلى الخطوات التى يجب عليك اتباعها لتعطيل حساب Instagram الخاص بك مؤقتًا:

1. قم بتسجيل الدخول إلى Instagram.com على متصفحك.

2. اضغط أو انقر فوق صورتك فى الجزء العلوى الأيمن ثم على "الملف الشخصي".

3. المس أو انقر فوق "تحرير الملف الشخصي".

4. قم بالتمرير لأسفل، ثم المس أو انقر فوق "تعطيل حسابى مؤقتًا" فى الجزء السفلى الأيسر.

5. حدد خيارًا من القائمة المنسدلة بجوار لماذا تقوم بتعطيل حسابك؟

6. أعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك وانقر أو انقر فوق "تعطيل الحساب مؤقتًا".